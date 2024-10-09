港航12.18開通日本仙台航線每周三班　冬季增飛札幌及東京班次

繼大灣區航空及香港快運HK Express後，再有航空公司宣布開通香港及日本仙台航線。香港航空今日（9日）宣布，12月18日起開通來往香港及仙台航線，逢星期一、三及六提供服務，為該航空公司在日本第9個定期航點。



另外，港航指冬季起會增加來往北海道札幌航班至每日一班，以及往返東京成田航班至每日五班。



香港航空12月18日起開通仙台航線。（圖片來源：香港航空）

香港航空12月18日起開通仙台航線。（圖片來源：香港航空）

港航宣布，12月18日起開通來往香港及仙台航線，逢星期一、三及六提供服務，為繼大灣區航空及香港快運後，本港第三間航空公司宣布開通往返仙台航線。

港航往仙台航班編號為HX584，早上9時35分起飛，料下午2時35分抵達仙台。至於仙台返港航班編號則為HX585，下午3時35分起飛，預料晚上8時到港。

快運及大灣區航空開通仙台航線。圖為仙台城跡伊達政宗像。（何瑞芬攝）

港航表示，仙台航點成為該公司在日本第9個定期航點。除了新航線外，港航冬季開始會增加往來北海道札幌的航班至每日一班，以及往返東京（成田）的航班至每日五班。