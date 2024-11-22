8男女涉串謀醫院港鐵放炸彈　事後發文：係你地教我和平示威無效

明愛醫院男廁及羅湖火車站月台於2020年先後發生爆炸，8名男女事後被捕，其中7人被控《反恐條例》下的罪行，案件今（22日）在高等法院開審。主控官在開案陳詞透露，第一次爆炸事件只是輕微爆炸，第二次爆炸的爆炸品，原本放在港鐵車廂，但被清潔工發現，港鐵職員把物品放在月台等候警員到場前突然爆炸。



兩次爆炸事件發生後，都有一個名為「九十二籤」的Telegram群組在公海發文，提及要立即罷工及封關等，又稱：「係你們教我和平示威無效」。控方更指，涉案集團原計劃在將軍澳作第三次引爆。



8名被告：何卓為（37歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲、浸大四年級生）及周皓文（25歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

第五被告楊怡斯(左)。(陳曉欣攝)

第八被告周皓文，是唯一未有控告反恐條例控罪的被告。(陳曉欣攝)

控方外聘大律師林芷瑩在開案陳詞透露，本案涉及兩次有被引爆的事件，分別發生於明愛醫院及羅湖站月台，

首兩被告在大角咀租用兩單位

控方指，首兩名被告何卓為和李嘉濱在大角咀宏創方5樓和10樓租用了兩個單位，他們和第三被告吳子樂，曾經在單位預備和製作炸彈，各被告亦會在單位內討論有關爆炸的事情；第四被告張家俊負責製造遙控裝置；吳利用TG bot遙控引爆炸彈。

明愛醫院急症室的男廁，2020年1月27日曾發生輕微爆炸。

首次爆炸在明愛醫院急症室男廁

2020年 1月27日凌晨2時許，一名警署警長在明愛醫院急症室候診時，聽到男廁傳來爆炸聲和白煙，警方在廁格底下見到有火和煙冒出，並有炸碎的物品及玻璃樽等。

事發前兩天首3被告曾進出兩單位

閉路電線拍到，同年1月25日，即醫院爆炸發生前兩天，次被告李嘉濱在日本城買了玻璃樽，煎鍋和煲等。首被告何卓為進入5樓單位，李及第三被告吳子樂離開10樓單位後，將一個鍋運送到5樓單位，逗留至翌日凌晨1時離開。1月26日凌晨的TG訊息顯示，何卓為在一個群組對不知名人士稱：「煙彈，明天放」。

何卓為曾向另一被告透露將有行動

何卓為又對第七被告何培欣表示，他翌日晚上可能有行動，可能炸埋。何培欣著何卓為：「記得SIM卡，入夠錢」。同日，張家俊及第五被告楊怡斯亦曾進入5樓單位。控方認為首3名被告曾在單位準備炸彈，控方並會傳召專家，講解SIM卡與炸彈遙控器的關係。

李被拍到事前曾到明愛醫院

控方續指，李負責到醫院放置炸彈，名叫「羅師父」的人是「哨兵」，專家將講解涉案炸彈如何由TG Bot程式遙控引爆。根據爆炸當日的閉路電視片段，李被拍攝到離開宏創方，在凌晨12時許「羅師父」與李前後腳入醫院，李曾走向男廁方向，在醫院逗留數分鐘後離開。凌晨2時起，首3被告在群組討論放置炸彈的事，吳稱：「問題係個Bot冇回我boom」。在爆炸前數分鐘，何卓為對何培欣表示：「完成 等手足撳掣。」

公海群組發文及後將會放置真正炸彈

控方續指，TG公海群組「九十二籤」在凌晨4時許發文，提到：「是你教我們和平示威無效，我們將先放置第一個煙霧彈，作為第一次警告，及後將會放置真正的炸彈。真正的武力」，「珍惜生命，立即罷工，謝絕阻膠，封關急切，趕絕喪屍」。至3月2日，訊息顯示李承認他曾與「羅師父」放炸彈。

清潔工在港鐵車廂內發現一袋物品，並交了港鐵職員，該物品後來發生爆炸。（示意圖）

港鐵職員把該袋物品放在羅湖站月台並報警，在等候警員時該袋物品突然爆炸。（資料圖片）

若炸彈在車廂內爆炸可致人命傷亡

第二件爆炸事件發生於同年2月2 日，地點在羅湖火車站月台。控方指當日下午，一名清潔工在車廂拾到一個袋，港鐵職員打開袋發現內有4吋乘4吋的黑色物品被電線綑住，並有紅光閃爍，職員遂報警，並放在月台站長室外。警方到場前，炸彈突然爆炸。

控方指，若非清潔工及時拾起車廂的炸彈，炸彈被放在月台，車廂密閉空間爆炸將引致人命傷亡。

女被告楊怡斯被拍到曾登上往羅湖列車

控方指在爆炸前數天，何卓為、吳子樂、第六被告張琸淇及第八被告周皓文，曾在涉案單位逗留。爆炸當日，閉路電視拍攝到何卓為和吳離開單位，前往楓樹街男廁，並放下裝有炸彈的背囊。另一人拾起背囊後，再由女被告楊怡斯送遞和放置炸彈，楊被拍到與另一人登上往羅湖的列車。

爆炸後「九十二籤」再發聲明

同晚，「九十二籤」發聲明提到：「不管香港警察的佈防有多嚴密，我們都有不同方法放置。我衛我城，歡迎親身體驗炸彈威力」，控方指吳草擬了一份與「九十二籤」一樣的聲明。根據TG群組紀錄，張家俊曾稱：「delete晒啲bot先」。

警方同年3月展開拘捕行動

警方在3月7日展開拘捕，在宏創方兩單位檢獲1個煲蓋，上有李嘉濱指紋；2隻碗內有白色晶體，化驗為硝酸鉀；一個煎鍋內有70%硝酸鉀及30%糖；雪櫃上有何卓為的指紋。此外，李的手機內有一張拍攝明愛醫院廁格內，炸彈被引爆前的照片。

首5被告曾在群組討論如何分配家長利市

控方指，首5名被告事後在群組討論如何分配「家長」給的利市，有被告提議分8份，每人分620元。控方指，陪審團可以推論如果被告沒參與，為甚麼可以分錢。控方又透露，涉案集團原打算在將軍澳尚德停車場外引再引爆爆炸品。

控方下周一繼續讀開案陳詞。

案件編號：HCCC186/2022