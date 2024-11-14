屠龍小隊案．判刑｜官斥為政治目的設殺警計劃　惡毒非筆墨能形容

撰文：賴琦
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由黃振強任隊長的屠龍小隊，及以吳振強為首的無名小隊，涉嫌策劃在2019年12月8日進行放炸彈、殺警及搶警槍大行動案，法官張慧玲今(14日)為兩人判刑時，直斥主腦吳智鴻為實踐政治目等，欲濫殺維護治安的警員，更為增強殺傷力在炸彈中加入長釘，斥吳心腸令人咋舌及震驚，並認為計劃惡毒之處，非筆墨所能形容，判處修例案件以來最重的刑罰，吳需入獄23年10個月，黃雖非案中主腦，但其責任非輕，考慮到他出庭作供，獲一半刑期扣減至入獄13年半。

原定的殺警大行動詳情

屠龍小隊在示威中的破壞有目共睹

法官張慧玲判刑指，主腦吳智鴻案發時看中了「屠龍」的勇武，拉攏和利用「屠龍」去引誘警方到場，將以引爆炸彈殺警。雖然案中其他「屠龍」成員因為陪審員不肯定他們有否參與串謀，全在審訊中被裁定罪脫，但他們在示威中的破壞行動亦是有目共睹。

12.8計劃惡毒之處非筆墨所能形容

張官指「12.8計劃」並非即興，有周詳的計劃，不同人物有不同角色，針對政府和殺警，引致社會大亂，計劃「惡毒之處非筆墨所能形容」，斥他們為實現政治目的不理他人死活。

黃振強責任和任務都不輕

針對黃振強方面，張官指他非計劃主腦，亦未有處理涉案槍械和炸藥，但他負責召集屠龍成員引警，其責任和任務亦不輕。另黃為計劃籌集資金，為此在Telegram上發佈非常煽情及不實訊息，在短時間內籌集到大量金錢，並挪用為已用。

黃出庭作供獲50%刑期扣減

就黃的串謀爆炸罪和籌款罪，張官以24年和18年為量刑起點，考慮到他認罪、已在審訊中提供真誠的證供，及相信吳智鴻因他任控方證人而認罪等，給予黃百份之五十的刑期扣減，判他入獄13年6個月。

斥吳惡毒心腸令人咋舌

至於吳智鴻作為案中主腦，案發時為計劃招兵買馬，積極參與串謀計劃。他既安排他人領取槍械等，又親自製作炸彈及安排測試。雖然吳獲多名親朋戚友撰寫求情信稱讚其為人，惟張官認為吳為實踐政治目等，濫殺維護治安的警員，更為增強殺傷力在炸彈中加入長釘，斥吳的惡毒心腸令人咋舌及震驚。

葉繼歡犯案為求財　本案是想顛覆政府

不接納辯方指本案所涉的土製炸彈，不及盧溢燊案的TATP及「賊王」葉繼歡案的TNT嚴重。葉繼歡為錢財犯案，管有炸藥是為配合犯案及逃避警方追捕。但本案涉及殺警，會造成社會恐慌，顛覆香港政府。

吳認罪非因悔過

張官又認為吳認罪非因悔過，而是因為黃任控方證人，就吳的串謀爆炸和管有槍械及彈藥以24年及18年為量刑起罪，基於吳在稍後時間才認罪獲百分之20扣減，再因他曾在內地擔任義工再進一步減刑，終就兩罪合共囚23年10個月。

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案件編號：HCCC164、165/2022、HCCC255、256/2023

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