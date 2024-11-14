屠龍小隊案．判刑｜吳智鴻囚23年10月　官斥惡毒不理人死活

屠龍小隊與一個無名小隊，涉嫌串謀在2019年12月8日在鬧市放炸彈，計劃並包括派槍手亂槍掃射，盡殺警員，然後「執警槍」。警方及時在大行動前的清晨拘捕多人，計劃最終告吹。案中6名認罪被告，包括兩組織隊長黃振強和吳智鴻，連同唯一經審訊被定罪的賴振邦，今（14日）在高院接受判刑。法官張慧玲認罪被告判囚5年10月至23年10月不等，其中兩名小隊隊長黃振強及吳智鴻，分別入獄13年半及23年10個月，認罪的「槍手」蘇偉軒，判囚12年，污點證人彭軍壕囚10年。不認罪的賴振邦判囚10年10個月。



張官判刑指，涉案「12.8計劃」非即興，而是經過周詳的計劃，當中涉及不同人物任不同角色，行動針對警員和政府，不理他人死活，惡毒之處非筆墨所能形容。



屠龍小隊案專頁

7被告由8懲教員押送入法庭

7名接受判刑的被告：黃振強（26歲）、吳智鴻（28歲）、蘇緯軒（23歲，補習教師）、彭軍壕（38歲）、蔡凱明（25歲，倉務員）和陳玉龍（32歲，維修技工）、賴振邦（30歲)，他們今在8名懲教人員看守下步入法庭，每名被告之間均隔著一名懲教人員。

原定的殺警大行動詳情

資料來源：控方案情及證人供詞。

主要被告的判刑：

屠龍小隊隊長黃振強判囚13年半

黃振強為「屠龍小隊」隊長，承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」(下稱：首罪)及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」兩罪，早前在審訊中任污點證人指證其隊友。而他的隊員張俊富、張銘裕、嚴文謙及李家田經審訊後，全數被裁定首罪不成立。黃判囚13年半。

吳智鴻為首的無名小隊3成員判囚10年至23年10月

吳智鴻為案中另一無名激進小隊的隊長，承認了首罪及「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」兩罪。吳被判囚23年10個月。

審訊中唯一被罪成被告賴振邦，與另一污點證人彭軍壕均為該無名小隊成員。當中賴被裁定首罪的交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪成，賴判囚10年10個月，彭軍壕則承認首罪，判囚10年。

槍手蘇緯軒囚12年及另兩涉軍火罪被告判囚5年10月及9年

其餘3名被告均非上述小隊成員，蘇緯軒被安排在計劃中開槍殺警的槍手，承認「串謀謀殺」、「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」及「使用槍械或彈藥意圖拒捕」三罪。蘇判囚12年。

另蔡凱明承認「協助及教唆製造爆炸品」罪；陳玉龍則承認「無牌管有槍械及彈藥」、「串謀無牌管有槍械及彈藥罪」兩罪。蔡判囚5年10個月，陳判囚9年。

串謀計劃的發生

根據控方案情及各證人供詞，兩涉案小隊的隊長在2019年中認識後，開始想到使用真槍實彈的計劃，並為計劃作了步署。(詳看下圖)

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黃與吳在TG群組中相識

案情指，黃振強和吳智鴻因「721事件」，在Telegram群組中相識，雙方後來串謀策劃這個涉及放炸彈、殺警及搶警槍的「12.8計劃」，二人在計劃前曾作出多準備。

黃集資獲款約400萬

控方指黃、吳事前在TG多次討論，吳提到警方與示威者的武力要對等，開始提到用槍及軍火的建議，吳先後安排兩隊成員到台灣接受軍事訓練，回港後四處採購槍械和彈藥，之後又安排到西貢試槍，並曾與彭、賴一同在華仁書院組裝炸彈；黃則負責為計劃籌集資金，並承認曾收款約400萬。

槍手原定要亂槍掃射盡殺警員

蘇緯軒是吳找來的「槍手」，原定當天亂槍掃射，「殺盡」或最少射殺「十個八個」警員。後來事情敗露，他帶同槍械和彈藥藏身大埔翠屏花園一單位。及至12月20日，蘇在街上遭警員截停時，突然拔出手搶向警員開槍，但未有擊中任何人，最後被制服。

曾以不同假名訂取槍械部件

蔡凱明案發時則曾協助吳製造用於土製炸彈的引爆裝置，並提供電路圖和採購所需組件的建議；陳玉龍則曾與蘇等人使用不同帳戶，安排貨運公司從美國進口真槍械部件及彈藥至香港，並以不同的假名在不同取貨點提取包裏。辯方求情時指，案中沒有證據顯示兩人對串謀目的知情。

案件編號：HCCC164、165/2022、HCCC255、256/2023

案情撮要

7名受審被告在案中角色、辯解及裁決

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求情及判刑

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