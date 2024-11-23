獲科大頒榮譽博士　梁朝偉分享從影心得：當自己初學者　保持新鮮

香港科技大學今日舉行學位頒授典禮，將頒授榮譽博士學位予AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳，及影帝「偉仔」梁朝偉等，以表揚他們的重大成就和社會的貢獻。梁朝偉以英文致辭時，以演藝心得勉勵學生，稱成為演員42年，仍當自己是初學者（beginner），認為保持新鮮和放下自我很重要。他又指，香港電影業市場愈來愈少，鼓勵大家支持香港電影，亦希望政府投入更多資金予電影業。



影帝「偉仔」梁朝偉獲科大頒授榮譽博士學位。(廖雁雄攝)

梁朝偉接受學位後以英文致謝辭，開首表示自己從未入大學，故思量應怎樣開始這段演講，最後決定分享自己的生命教學（school of life）。他以演藝心得勉勵學生，指自己成為演員42年，仍當自己是初學者（beginner），認為保持新鮮和放下自我很重要。

他續道，自己從未滿意任何一場演出，但時刻肯定下次會做得更好，並提醒學生不要著眼於金錢和名利。他又指，相信科學家應免於謬誤（misconception）、保持開放，因此認為自己的演員心態仍適用於科學家身上。

典禮後他見記者，形容獲頒授榮譽博士，與以往領電影獎項不同，「好似讀書畢業咁」。對於香港電影業，他表示市場愈來愈少，鼓勵大家支持香港電影，但稱最實際的還是政府投入更多資金予電影業。

四位獲科大頒授榮譽博士學位的傑出領袖包括NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、影帝「偉仔」梁朝偉、諾貝爾化學獎得主邁克爾．萊維特及菲爾茲獎得主大衛．曼福德。