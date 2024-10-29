Nvidia黃仁勳據悉擬11月來港　與梁朝偉同台接受科大榮譽博士學位

AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達（內地譯為英偉達）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳(Jensen Huang），獲香港科技大學頒授榮譽博士學位，據悉他初步向科大表示，將親自來港出席11月23日的「扑頭」儀式。四位獲派榮譽博士學位傑出人士中，尚有影帝「偉仔」梁朝偉，據悉他也初步表示會出席。



科大校方在致2024年畢業生的電郵中，公布在11月23日學位頒授禮，頒發榮譽博士學位予黃仁勳、梁朝偉及另外兩位學者。(連登討論區圖片）

科大校方在致2024年畢業生的電郵中，公布在11月23日舉行學位頒授典禮，同場頒授榮譽博士學位予四位傑出社會人士和學者。

當中會頒發工程學榮譽博士予黃仁勳，頒發人文學榮譽博士予梁朝偉（Tony Leung Chiu-Wai），頒發理學榮譽博士予計算生物學權威Michael Levitt教授及美國數學家David Mumford教授。

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輝達市值全球第一 美國晶片禁令無法向中國出口最先進AI晶片

近日熱傳一篇文章，指如果在1999年投資500美元買Nvidia輝達上市新股（當時12美元一股），經過25來的股價上揚及股息再投資，總值升至188萬美元。輝達於1993年創立，是美國一家以設計和銷售圖形處理器（GPU）為主的無廠半導體公司，總部設在加利福尼亞州矽谷，公司由黃仁勳、Chris Malachowsky、Curtis Priem三人創立，他們之前都在美國科技公司工作。

輝達今年最新市值達29,700億美元，超越微軟成為全球市值最高公司，這主要是因其AI人工智能GPU Blackwell晶片，在全球需求急速上升，造就輝達股價一年間急速上升，成為科技界王者。受到美國晶片禁令影響，輝達未能向中國供應最先進的AI人工智能晶片如A100和更強大的H100晶片，只能向中國供應特製的「閹割版」H800晶片。

黃仁勳9月接受外電訪問時指出，公司正為中國客戶服務，同時亦會遵守美國政府對中國出口的限制，「那裡有很多依賴我們的客戶，會盡力去支持他們。」

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黃仁勳穿招牌黑皮褸 公開大展舞技表現親民

黃仁勳除了招牌黑皮褸，更以親民見稱，不時公開大展舞技。今年9月他與朋友在美國加州一家商場內的海底撈分店用餐，現場有其他顧客認出他，黃仁勳與眾人親切互動，他之後並與海底撈員工一起跳該店的招牌「拉麵舞」。今年初他在北京等三地的辦公室參加年會，更脫下黑皮褸，改穿東北大花襖跳起舞，表現出親和力。

NVIDIA黃仁勳現身大陸出席年會 脫掉皮褸改穿東北大花襖跳熱舞

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現任科大校董會主席沈向洋也來自美國科技界，曾任微軟全球資深副總裁，領導Bing搜尋團隊，又擔任微軟人工智慧和研究集團（Microsoft AI & Research Group）的執行副總裁，領導人工智慧的整體戰略和研發工作，料與黃仁勳有一定交情。

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梁朝偉五度獲得香港電影金像獎最佳男主角

1982年出道的影帝梁朝偉今年62歲，不少市民由看着他事業如何踏上巔峰，由主持TVB無綫電視兒童節目《430穿梭機》，到《鹿鼎記》中韋小寶一片成名，及其後的《新紮師兄》「杰佬」張偉杰而為成一線當紅小生。

轉戰電影界後，他在1987年憑《人民英雄》獲第七屆香港電影金像獎最佳男配角獎，1989年又憑《殺手蝴蝶夢》再度獲頒香港電影金像獎最佳男配角獎；其後他憑《重慶森林》（1994）首次獲得了香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男主角。

他在1997年的《春光乍洩》中與張國榮合作飾演同志情侶，成為突破，當年在康城影展中，僅因一票之差錯失最佳男演員獎，不過在1998年因該片獲得香港電影金像獎最佳男主角和香港電影金紫荊獎最佳男主角。他在2000年終憑《花樣年華》獲得法國康城影展最佳男演員獎。

2002年他在《無間道》中飾演一名潛伏在黑幫的臥底警察陳永仁的出色演出，再次獲得了香港電影金像獎最佳男主角和台灣電影金馬獎最佳男主角。2004年他再度與王家衛合作《2046》，第五度獲得香港電影金像獎最佳男主角，成為獲得金像獎影帝次數最多的演員。2007年，梁朝偉在李安導演中的《色，戒》中，飾演性格冷酷的特務頭子「易先生」，在演技上有重大突破，憑藉此片，他第三度獲得台灣電影金馬獎最佳男主角。