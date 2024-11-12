科大全球聘近百頂尖學者　首席副校：美總統選舉結果不影響增人手

科技大學自兩年前開始在全球開展招聘計劃，至今已有近百名來自十多個國家與地區的學者加入，當中科大重點發展的AI領域，更已招聘15位學者，以配合去年才設立的跨學科學院，並為香港即將興建第三間醫學院做準備。



被問及美國大選會否影響科大招聘人才，科大首席副校長郭毅可以「不變應萬變」回應，強調未來將增聘人手。另有學者指，中美關係或為未來晶片供應，以至學術數據帶來不確定性。



新加入的學者來自全球各地，涵蓋研究團隊領導、獨角獸公司及企業創始人，以及世界頂尖大學或公營機構學者，涉及領域包括生物與轉化醫學、人工智能、微電子、商業創新管理、可持續發展與綠色科技等。

科大首席副校長郭毅可稱，招聘人才不設上限並會持續進行，隨著該校的人工智能運算中心，以及上海產教融合中心等設施落成，將增聘100位教職員，首要聘請醫學與健康的人才、其次是人工智能、材料、量子計算等，以協助推進各學科的策略方針，以及落實建設香港第三間醫學院。

被問及美國大選的結果，會否影響日後涉及美國的學科研究，法籍學者Julien de TROULLIOUD de LANVERSIN坦言中美關係對研究構成一定壓力，如來自美國的晶片供應或受影響，預期特朗普上任後某些科學資料、或是在港科學家取得技術和資金等議題上，會帶來不確定性。不過，他強調香港仍扮演中美之間的連結關係，香港與美國於科學研究和學術交流合作上仍有很多可能性。

首席副校長郭毅可（中間紅色領帶）指招聘賢才沒設上限，招攬工作會一直進行，隨著大學的人工智能運算中心，以及上海產教融合中心等設施落成，將再增聘一百位教職員加入。（彭彥怡攝）

至於曾在美國國家大氣研究中心工作逾27年、開發多個預報系統的氣象學家陳飛，他正研發AI氣象預警系統，優化極端天氣的預警通報機制，以減少自然災害所造成的人命傷亡。

陳飛以氣象來比喻中美關係，指研究是沒有政治邊界，即使政治怎變，美國誰人當總統，都不可能拒絕跟中國商討碳中和的問題，特別是在聯合國體制下，全球需要關注環境問題。

郭毅可則以「不變應萬變」回應美國大選結果，強調選舉結果不影響科大招攬人才，又指香港是國際都市，永遠是東西方的主要橋樑，而科大成立以來人才都是世界首屈一指的，這個傳統基因是不會改變。