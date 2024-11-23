黃仁勳獲科大頒榮譽博士　稱AI時代重啟世界　畢業生處於非凡時刻

香港科技大學今日舉行學位頒授典禮，將頒授榮譽博士學位予AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳，及影帝「偉仔」梁朝偉等，以表揚他們的重大成就和社會的貢獻。



黃仁勳致辭時表示，現在畢業是非凡時刻，指AI時代已開展，並正在革新科學，將會影響科學的每一個行業。他指機械人時代正在來臨，全世界在重啟，將創造新行業，自己的事業也從現在開展。



NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳獲科大頒榮譽博士學位。(廖雁雄攝)

NVDIA是人工智能晶片公司，市值一度超越微軟，成全球首位。黃仁勳接受學位後演講近10分鐘，他表示對成為榮譽校友感到榮幸，台下學生歡呼。他提及科大在AI和數據科學（Data Science）方面是領先院校（leading institution），對中國的開放科學（Open Science）研究有重要的貢獻。他又指科大校友在大灣區成立初創公司，現時有超過1,800間正運作。

他續道，25年前NVDIA進駐中國，在香港、浦東、深圳等地都有科大校友，他們成為NVDIA同事，協助建立公司，以至由最開初建立中國的科技生態，對見證其發展感到榮幸。

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黃仁勳：先前AI方面突破僅開端 機械人時代正來臨

他向科大畢業生表示，現時畢業是非凡時刻，指AI時代已開展，並正在革新科學，將會影響科學的每一個行業。他指先前AI方面的突破只是開端，未來各行各業將會使用AI，又稱機械人時代正在來臨。他期待AI促進科大和中國的科學發展，並稱全世界在重啟，現在才是自己事業的開展。

四位獲科大頒授榮譽博士學位的傑出領袖包括NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、影帝「偉仔」梁朝偉、諾貝爾化學獎得主邁克爾．萊維特及菲爾茲獎得主大衛．曼福德。