黃仁勳｜曾稱招聘不依賴「面試」！AI時代請人　他更看重「這事」

如何在茫茫大海找到對的人才？晶片大廠輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳有一套哲學。



黃仁勳在早前接受晶片設計大廠安謀（Arm）行政總裁哈斯（瑞恩．哈斯）主持的Podcast節目訪談，分享對於人才招募的看法：

面試不是我最依賴的方式，顯然每個人都可以假裝進行一場非常有建設性的對話；相反，我會透過背景調查以更好地了解候選人。 黃仁勳

相關文章：10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 5

黃仁勳看重「背景調查」：求職者很難擺脫過去

適當的背景調查（reference check），意思是企業正式錄用一名員工之前，會對個人資訊、工作經歷、學歷、專業資格等各方面進行驗證，以及向推薦人或前僱主詢問評價，進一步確認求職者的工作經歷是否屬實。

「求職者可以透過觀看YouTube影片來輕鬆磨練他們的面試技巧，或者事先刷題（finding the technical questions），讓他們本身看起來技術能力很強。」黃仁勳坦言，輝達並非總是成功尋找到合適的人才：「所以我更重視背景調查，原因是，你可以創造一個偉大的時刻，但你很難擺脫你的過去，過往表現能夠真實反映一個人的能力與特質。」

比起名校光環，黃仁勳：希望你承受足夠的痛苦和磨難

說到人格特質，黃仁勳曾經在史丹佛商學院的《SIEPR經濟高峰會》分享：

企業應該尋找具有毅力、韌性和決心的員工，而不僅僅看重學歷。

黃仁勳認為，名校教育背景不一定是成功的最佳指標，真正的成功源於性格，而性格需要經歷現實世界的考驗，直面挫折與困難來塑造。

「我希望各位有機會經歷大量的痛苦和磨難（ample doses of pain and suffering）。」黃仁勳說，挫折是成長的機會，每一次的失敗經驗都能讓人獲得新技能並且強化性格。

「對自己期望太高的人，往往韌性也低，」黃仁勳指出：「不幸的是，韌性對於成功來說至關重要。」

這種哲學與「華爾街物理學」概念相符，強調「貧窮、飢餓和驅動力」的重要性。黃仁勳相信，經歷過困難逆境的人，擁有更強大的內在驅動力與適應能力，也能產生深刻的同理心，培養更好的情商與溝通能力。這些特質都有利於在競爭激烈的商業環境中生存，也是他希望在求職者身上看見的軟實力。

「直到今天，我在公司內部仍然非常高興地使用『痛苦和磨難』這個詞，」黃仁勳說：「我的意思是，以一種快樂的方式，希望公司能夠持續追求卓越。」

就像最一開始，沒有人知道深度學習（deep learning）能發展到甚麼程度，但輝達選擇冒險，如今才有機會在機器人領域開闢新的市場，「除非你能夠容忍失敗，否則你永遠不會去嘗試；如果你從未嘗試，你就永遠不會創新；如果你不創新，就不會成功。」

進一步了解黃仁勳：



【延伸閱讀，更多求職、轉工建議】



求職｜招聘廣告中不提人工範圍、多少年假？遇10大跡象建議別應徵

+ 21

激勵型、閨密型老細也跟不過？7種類型上司 只有一種值得跟從

+ 17

延伸閱讀：

輝達面試「史上最難」，僅10%的人被錄取！黃仁勳也親自當主考官，哪種人他最青睞？

黃仁勳一句「Blackwell需求很瘋狂」，讓輝達商機蓄勢待發！台灣AI伺服器供應鏈有哪些？

科技界吹起「40歲魔咒」？Z世代正取代他們！曾經的江山功臣，如今卻成老頑固

【本文獲「數位時代」授權轉載。】