港珠澳大橋口岸重開｜逾千人逼爆等過關　職員持大聲公維持秩序

粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽今早（24日）舉行，因應賽事，港珠澳大橋香港口岸、大橋及部分道路今早實施臨時管控措施，隨着車隊在近中午12時完成香港段賽事，港珠澳大橋口岸已於中午12時半恢復通關。「金巴」港珠線及港澳線已恢復正常營運。

口岸重開後，即有大批市民、旅客湧至，現場所見，大樓外正「打蛇餅」，人龍有多達逾千人，由大樓的大門、沿着天橋，延伸至外面的巴士站。隊伍中，有不少旅客帶同行李、一家大細在排隊，當中亦不乏旅行團。現場亦有職員手持「大聲公」指示旅客排隊，維持秩序。



港珠澳大橋口岸於今日12時半恢復通關，隨即現人龍。（梁鵬威攝）

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粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽今早（24日）舉行，因應賽事，港珠澳大橋香港口岸、大橋及部分道路今早實施臨時管控措施。隨着車隊在近中午12時完成香港段賽事，港珠澳大橋口岸已於12時半恢復通關。

港珠澳大橋口岸於今日12時半恢復通關，隨即現人龍。（梁鵬威攝）

隨着港珠澳大橋口岸重開，今午1時，有大批旅客到達口岸的旅檢大樓。現場所見，大樓外已有多達逾千人的排隊人潮，人龍由大樓的大門，沿着天橋，延伸至外面的巴士站，緩緩進入口岸旅檢大樓過關。

人龍中，不少人帶同行李、一家大細在排隊，當中亦不乏旅行團。現場亦有職員手持「大聲公」指示旅客排隊，維持秩序，暫時未見混亂場面。有不少等候過關人士稱今早不知道港珠澳大橋及口岸封閉的安排，故早已在機場及封閉範圍外等候多時。

另外，據大橋穿梭巴士「金巴」在網站的公告，港珠線、及港澳線在中午12時30分後恢復正常營運，香港機場封閉的巴士專線則會於下午2時恢復正常營運。