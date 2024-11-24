全運會單車測試賽車隊途經迪士尼　逾百市民在觀賞區觀賽興奮歡呼

全運會公路單車測試賽今（24日）在港珠澳大橋舉行，車隊進香港賽段後，會途經迪士尼樂園度假區。度假區外的幻想道行人路設有公眾觀賞區，逾百名市民一早來到等候觀賞。有市民對能觀賞比賽感到緊張和興奮，期望日後在港能現場直擊全運會單車賽事。



早上約10時，逾百名市民在觀賞區等候觀賞單車測試賽；有警員在場戒備，協助維持秩序。直至約11時，車手途經觀賞區，大批市民揮動國旗和區旗，為他們歡呼打氣。

市民興奮打氣 期待日後再在迪士尼外辦單車賽

市民黃女士今早八時許起床，從啟德搭乘港鐵來到位於迪士尼樂園的觀賞區，對能夠觀賞比賽感到緊張和興奮，說：「當然興奮啦，希望香港可以有多啲咁嘅活動比賽。」她稱對單車感興趣，故想觀看賽事；又表示希望日後能觀看在港舉辦全運會單車賽事。她認為，觀賞區環境優美，且車輛較少，適合用作大型比賽觀賞區。

另一位市民陳女士於早上8時許從北角來到觀賞區，她一直有留意單車比賽，對能夠觀賞今次測試賽感到興奮、激動和期待；又期望日後中港兩岸能多舉辦交流運動，帶動兩地人民交流。她又認為，度假區範圍人流較少、道路亦較廣闊，適合用作舉辦單車賽事。