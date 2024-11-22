全運會單車測試賽｜楊德強：如賽事順利　明年正賽大機會同一路線

粵港澳公路單車賽暨第十五屆全國運動會公路單車測試賽於周日（24日）舉行，是香港首次在在港珠澳大橋舉辦的公路單車賽。全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，測試賽後粵港澳三地會分析及檢討，如果賽事順利，明年正賽很大機會沿用相同路線，強調視乎周日實際情況。



全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，測試賽後粵港澳三地會分析及檢討，如果賽事順利，明年正賽很大機會沿用相同路線，強調視乎周日實際情況。（資料圖片）

楊德強：重辦測試賽機會不大

楊德強接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，測試賽後粵港澳三地會分析及檢討，分析當日路程、車手安全、6.7公里隧道路段對車手的影響、以及事故應急措施等，如果賽事順利，明年正賽很大機會沿用相同路線，強調視乎周日實際情況。

楊又指，重辦測試賽的機會不大，因今個月初已進行演練，部分路段亦有單車手「落地」測試，認為路線可行及合適。如路線需調整，會再與珠海及澳門商討。

香港將承辦8個全運會項目。（資料圖片／李思詠攝）

其他測試賽陸續進行

至於全運會其他測試賽工作，楊稱香港將承辦8個項目，高爾夫球是首個測試賽，現正進行中；手球項目將於明年2月在啟德體育園體藝館進行；沙灘排球、劍擊、場地單車等將於3月至5月舉行。

北大嶼山公路「滾動式」封路 不會封整個公路

楊德強料，車隊在香港段進行賽事需時1.5小時，由上午10時20分到11時50分。比賽當日，港珠澳大橋的東行路線，從珠海、澳門往香港方向的路段，將由早上9時至到中午12時30分實施臨時管控措施；而西行路線，從香港分別前往兩地的路段，將由早上7時30分至12時30分實施臨時管控措施。楊解釋，因比賽在珠海起步，比賽前主辦方須提早檢查路段，確保運動員安全。

楊又指，今次有71名車手參加，北大嶼山公路沿路有警察開路及護送，強調採用「滾動式措施」，不會封閉整條北大嶼山公路，舉例稱車隊到達A路段，工作人員在後方攔截車輛，但車輛通過後，便會重新開放該路段，盡量減低影響。