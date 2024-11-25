解放軍軍艦訪港5日今日離港　大批市民到揮手「送船」　水警護航

由海軍「海南艦」和「長沙艦」組成的編隊，於上周四（21日）起訪港5日，今日（25日）離開。下午約3時，兩艘軍艦相繼離開招商局碼頭和海軍昂船洲基地，駐港部隊官兵整齊列隊歡送，大批市民專程到招商局碼頭「送船」。



香港水警派出四艘截擊艇執行護航任務，他們將與兩艘軍艦於海上滙合成船隊隊形，料下午5時半左右離開香港水域。



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解放軍駐香港部隊表示，香港政府、南部戰區和駐香港部隊在昂船洲軍港碼頭為海軍艦艇編隊舉行歡送儀式。儀式上，任務官兵分區列隊，與歡送人群揮手告別。大批市民到在招商局碼頭，揮手「送船」。

駐香港部隊指，軍艦訪港期間，艦艇編隊開展了三天的開放參觀活動，有1.5萬多名民眾參加。活動設置了多種互動項目，還有甲板文藝演出，官兵與民眾親切互動。除此之外，還舉行了甲板招待會、國防知識講座、足球友誼賽等文化活動。

海軍艦艇編隊艦員周曉超說：「這次編隊訪問香港，能夠讓港澳同胞感受到祖國國防的強大，增進民族自豪感、認同感，同時也能增進內地與港澳的文化交流。香港作為對外開放的橋樑和窗口，能夠讓外界看到中國軍隊建設發展的成果。」他表示，對官兵而言，能夠親身體驗香港回歸祖國後的巨大變化，切身感受到香港、澳門同胞對人民解放軍的深厚情誼，全體官兵都覺得十分驕傲與自豪。

香港水警派出四艘截擊艇執行護航任務，他們與兩艘軍艦於海上滙合成船隊隊形，護航離開香港水域。