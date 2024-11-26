港伯5年前娶內地女　訛稱為胎兒生父助妻來港產子　虛假聲明罪成

入境事務處公布一名現年64歲香港男子被控一項企圖以欺騙手段取得服務及一項作出虛假法定聲明的罪名罪成。案情指，該男子在5年前與一名28歲的內地女子在香港結婚，女方翌年以港人內地懷孕「妻子」身份來港待產，申請延期逗留，由於入境處對兩人的婚姻真確性以及待產嬰兒與被告的親子關係存疑，遂拒絕申請。在調查期間，被告承認在民政事務處故意作出虛假法定聲明訛親是胎兒的父親，以協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」意圖在港分娩。



入境事務處揭發一宗疑假結婚兼騙取「預約分娩服務確認書」案件。（資料圖片)

現年64歲的香港男子被控的企圖以欺騙手段取得服務及作出虛假法定聲明罪名均罪成，兩項控罪各被判監禁12個月，同期執行。

入境處指，在2019年9月，當時約59歳的被告與一名當時28歲的內地女子在香港結婚，其後該內地女子以「單非」孕婦身份，成功從一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。

該名內地孕婦於2020年3月入境香港，並於同年6月向入境處申請延期逗留。由於入境處對兩人的婚姻真確性、以及待產嬰兒與被告的親子關係存疑，遂拒絕該名內地孕婦的延期申請，並向被告及該名內地孕婦展開調查。該名內地孕婦最後未能入境香港產子。

入境處表示，在調查期間，被告承認在明知該名內地孕婦的待產嬰兒並非自己親生的情況下，在民政事務處故意作出虛假法定聲明，訛稱為該待產嬰兒的親生父親，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」意圖在港分娩。

發言人強調入境處十分關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況，一方面致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。

根據《盜竊罪條例》，任何人以欺騙手段而不誠實地取得另一人的服務，即屬犯罪，一經定罪，可處監禁十年。此外，根據《刑事罪行條例》，任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可處監禁兩年。