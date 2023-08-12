假結婚｜63歲港男助內地婦虛假身份入境香港　雙雙判監一年多

入境事務處公布一名52歲內地婦人與其香港63歲男配偶，串謀使用虛假身份入境香港，並在兒子的出生登記、回港證及香港身份證申請時作出虛假陳述，於周四（10日）分別被判監禁13月及16個月兩星期，及各被罰款一千元。



案情指女被告於今年3月持探親簽註入境香港，聲稱探訪男被告。入境處就其來港目的向她作進一步訊問。由於入境處對女被告的婚姻真確性存疑，遂拒絕她入境，並對二人展開調查。

調查期間，女被告聲稱與男被告為真實夫婦，並於2010年3月為男被告在港誕下兒子。在進一步查問下，女被告承認自己曾於2007年被拒入境香港，由於擔心未能入境，故與男被告商議後，於2009年至2017年間，多次在男被告的陪同下以虛假身份入境香港，在辦理入境手續時向入境處職員作出虛假申述。 2010年女被告在港誕下兒子後，兩名被告亦在明知的情況下，在辦理兒子的出生登記及其後的回港證申請時，使用女被告的虛假身份以填報資料。男被告亦承認於辦理兒子的香港身份證申請時，填報女被告的虛假身份。

入境處表示，兩名被告各被控一項串謀欺詐，一項為取得回港證而作出虛假陳述及一項作出虛假陳述意圖使該項陳述載入出生登記冊內的罪名，而男被告另被控一項向登記主任提供虛假詳情的罪名，兩人承認所有控罪，周四在沙田裁判法院分別被判監禁16個月兩星期及13個月，兩人另被罰款一千元。