港大校委會大換血｜王沛詩成回歸後首位「一任主席」　政府不續任

港大校長張翔與王沛詩任主席的港大校委會不和白熱化，港大必然校監、行政長官李家超今日（27日）出招，趁王沛詩等六名由校監委任的校委任期將屆滿，決定委任另六人接替，主席之位由匯豐銀行「大班」王冬勝明年1月1日起接任。



翻查資料，王沛詩對上的三位港大校委會主席，包括李國章、梁智鴻及馮國經，在任均至少六年，前兩者均在三年首任期後，至少再續任三年，而再早期的主席楊鐵樑更是自1985年獲委任為主席，至2001年卸任，達16年之久。



除了王沛詩卸任，在特首委任的六名校委中，五人也因任期屆滿將離任，包括趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡。政府在公布新任命時指，港大是世界百強大學之一，是香港引以為傲大學，政府和市民對港大均寄予厚望，港大校委會於本年年底共六位成員任期屆滿，行政長官決定全數六位均任命新成員，以帶來新氣象。



政府今日（27日）宣布行政長官李家超委任王冬勝為港大校務委員會主席，並感謝現屆任期屆滿的港大校委會主席王沛詩。（資料圖片/夏家朗攝）

2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校長張翔（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（左二）出席。（港大圖片）

王冬勝出任港大校委會主席

政府今日宣布，行政長官以港大校監的身份，委任王冬勝為港大校務委員會主席，任期由2025年1月1日起生效，為期3年。

任期年底屆滿6人全換 政府：帶來新氣象

政府表示，和市民對港大均寄予厚望。港大校委會於本年年底共6位成員任期屆滿，行政長官決定全數6位均任命新成員，以「帶來新氣象」。政府又指，新獲委任人士均是社會精英，擁有個人卓越的能力及豐富經驗，行政長官期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啓管治新篇章，帶領港大精益求精，推動港大再創高峰。

行政長官李家超已以其香港大學校監的身分，委任王冬勝接任港大校委會主席。（資料圖片）

李國章、梁智鴻及馮國經任期至少6年 楊鐵樑更達16年跨回歸

翻查資料，王沛詩對上三任港大校委會主席，包括李國章、梁智鴻及馮國經，在任均至少六年，前兩者均在三年首任期後再續任三年，馮國經任期則由2001年至2009年，而再前一任主席楊鐵樑更是自1985年獲委任為主席，至2001年卸任，達16年之久。

政府稱，本年6月，政府成立由教育局常任秘書長及大學教育資助委員會主席組成的小組，就港大內部運作事宜，進行調研，並就改善措施和良好做法提出建議。行政長官感謝小組一直努力不懈，協調港大內部運作，加強溝通，協助解決問題，引領共識，並取得成果。小組將繼續工作，協助新組成的校委會及校方配合運作，推動港大不斷提升管治效能。

行政長官感謝現屆任期屆滿的港大校委會主席王沛詩，成員趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡，感謝他們期間的工作和努力。

政府又稱，在過去幾年，現屆校委會主席及各委員會成員一直努力推進港大持續發展，見證了學術研究方面的卓越成績。港大在國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）公布的2025年QS世界大學排名中，在全球排名躍升9位至第17位、創歷史新高。