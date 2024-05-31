香港新方向｜港大校委會莫陷權鬥泥潭　內鬥轉共治方可攜手育英才

來稿作者：劉暢



校委會在4月剛剛宣佈對校長張翔的指控不成立，然而據多間傳媒報道，5月又發生突襲審議副校長席位的暫任安排，校委會高層在未和校長協商情況下，直接提出人選。倘若相關報道屬實，此舉不僅有違校長主導人事安排的慣例， 更令外界質疑校委會是否在試圖削弱校長威信，擴充自身權威。

作為一所世界頂尖學府，港大需要具備全球視野和戰略高度的領導團隊。副校長的選擇，應該基於他們的學術成就、管理經驗和國際視野。可惜，直到此刻，仍未見校委會，對公眾清晰解釋在副校長席位的委任安排時，所考慮的大學未來願景和方向，以及這些副校長將如何面對未來的挑戰，如何在當前複雜的政經環境和教育競爭激烈的背景下，為香港培養各類人才，如何推動卓越的學術研究。校委會既然選擇用破例的方式，行使決策權力，就更應當在相關問題上展現出真正關心港大未來發展的姿態，讓公眾信服相關的破例安排，是經過深思熟慮，而非基於內部辦公室政治鬥爭，甚至淪為「權力遊戲」。

校委會作為大學管治的最高機構，本應成為公眾利益的代表，以身作則，維護大學的學術自由和院校自主，更加要珍惜港大得來不易的聲譽。然而，從目前的種種跡象來看，校委會似乎更熱衷於玩弄校園政治，而非專注校園治理。一系列令人費解的做法，不僅傷害了港大的聲譽，也給教職員工和學生的士氣帶來了負面影響。身為港大校友，筆者對此感到十分痛心。

香港大學作為香港最具影響力的高等教育機構之一，其發展和聲譽直接關係到香港的整體競爭力和國際形象。筆者呼籲港大校委會以更開放、更成熟的心態，與校長及管理層建立互信，在事關港大前途的重大決策上充分溝通，凝聚共識，尤其注重公共觀感，以大局為重，擺脫私利糾葛，真正代表公眾利益行事。與其沉溺於權力的角逐，不如多關注教學科研質量的提升，多為師生創造良好的學術環境。

港大需要的不是更多的內鬥花邊，而是更好的自主管治。唯有校委會與管理層攜手同心，香港大學才能不負眾望，在瞬息萬變的時代中砥礪前行，續寫百年傳奇。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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