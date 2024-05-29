港大校委會罕有直接公布七副校任命　非張翔提議　校方全日無回應

香港大學校長張翔與校委會矛盾未解。校委會周二（28日）開會，未經校長張翔推薦或遴選程序，直接通過七名副校長暫任安排，現時暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸，左遷至「副校長（大學拓展）」一職。《香港01》率先公開所有暫任副校長的名單，包括新設兩名副校長。

而傳媒追問一日，港大校方未有回應。校委會傍晚罕有出稿公布今次委任名單，而並非由校方公布，港大校長辦公室網站截至晚上7時仍未更新名單。消息指，有兩名校長推薦的副校長人選，遭校內部門反對。校委會公布則指，有關副校長暫任的安排，是收到人力資源處口頭報告及會議紀要後決定的。



港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

校長張翔與校委會矛盾加劇，消息指港大校委會跳過校長張翔推薦程序，通過七名副校任務。據悉張翔在會上震驚，繼而反對安排，但校委會仍做表決，最終通過任命。

事件曝光後，《香港01》今早向港大查詢，至今校方仍未給予回應。

香港大學校長張翔，5月21日出席活動。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

港大校長辦公室網站截至晚上7時仍未更新副校長名單。

港大公關無回應 網站無更新

不過，港大校委會晚上發稿公布人事變動，任命理學院化學系講座教授任詠華為暫任首席副校長，接替王于漸，王則改任原懸空的副校長（大學拓展）一職，變相「降職」。另增兩名副校長，分別負責Health（健康）和商業（Business），包括醫學院院長劉澤星及經濟學院院長蔡洪濱，名單與《香港01》率先報道的相同。

港大今次任命罕見地非由港大校方發新聞稿宣布，改由校委會發稿公布。港大校長辦公室網站也無同步更新名單，截至晚上7時，網站顯示仍是原來校長架構。

▼港大將設九名副校長▼



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校委會：收到人力資源處口頭報告及會議紀要後決定

翻查過往紀錄，副校長任命一般由港大發新聞稿通知傳媒及市民，其中2020年10月，港大校委會議決季任申作軍、宮鵬為副校長（研究）及副校長（學術發展）時，也是由港大校方發新聞稿通知。

消息稱，之前有一名「行政及財務副校長」人選面試後，遭港大人力資源處、財務及企業管理處質疑，但仍獲推薦至校委會，最終遭撤回。

校委會在今日任命公告中，特別提及委會員「收到人力資源處口頭報告」，並檢視相關會議紀要後，經適當考慮後下的決定。

校委會又說，新架構下，現任四名院長及副校長均得以留任「主管人員」（officers），而大學所有七個副校職務也已填補，當中有兩名新設副校長。