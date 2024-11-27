8男女涉放炸彈　首被告曾留涉案單位533小時　證物有假髮假鬍鬚

8男女涉在明愛醫院男廁及港鐵車廂放炸彈，並在他們租用單位藏逾千公斤化學品，其中7人被控《反恐條例》下罪行案續審，控方今（27日）在高等法院讀出控辯雙方承認事實，指多名被告曾在控方早前指用以製造炸彈的單位逗留，其中首被告何卓為更逗留達533小時。控方又在庭上展示部分證物，包括濾罐、防毒面具、空玻璃樽、黑色假髮、假鬍鬚、31克TATP和手盾等。



8名被告：何卓為（37歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲，浸大四年級生）及周皓文（25歲，測量員）。首7被告被控《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

涉案單位在大角咀宏創方。 (油尖旺區議會文件)

第八被告周皓文，亦曾在涉案單位逗留。(陳曉欣攝)

警方在涉案單位檢獲大量證物。（王譯揚攝）

警方在必發街一商廈單位內檢獲大量證物。（王譯揚攝）

探員把證物帶走作進一步調查。（王譯揚攝）

何卓為曾在單位逼留533小時

控方今讀出承認事實，指大角咀宏創方2個涉案單位由首被告及次被告自2019年起租用，月租6000及8000元。由2020年1月27日至3月7日，閉路電視顯示何卓為、李、吳、張琸淇及何培欣5人均曾進出單位。有關5樓單位，何卓為逗留約533小時，其餘4人則逗留約2.5小時至20小時。除何培欣外，其餘4人曾在10樓單位逗留了16分鐘至215分鐘。

李嘉濱被捕後與警回舊單位

只針對李嘉濱的意圖妨礙司法公正罪的承認事實指，李在2020年2月起至2月29日租用梅芳街1A室，新租客在3月起租用1A室，李則搬至2C室。李在同年3月被捕後，李在警員押解下進入1A室，換上衣服及拖鞋，警方亦檢走單位內的12把魚生刀。新租客同日返回單位發現上述物品失竊。

周皓文寓所有化學品及3D打印機

只針對周皓文的企圖製造爆炸品罪的承認事實指，周自願交出手機及密碼予警方調查，並在2個單位逗留約5小時。警方在周的寓所發現化學品和3D打印機等。

證物並包括黑色假髮及假鬍鬚

控方亦在庭上展示部分證物如濾罐、電路板、防毒面具、電磁爐、電子磅、49個空玻璃樽、黑色假髮、假鬍鬚、31克TATP和手盾等。

有監視警員目睹李及吳進入五金舖等，離開時手持內有鋼鐵、玻璃膠槍等的膠袋。有警員則目睹被告購買24寸行李篋、電子磅和牆紙。

審訊明續。

案件編號：HCCC186/2022