8男女涉放炸彈　曾討論以硫酸等「整蛋糕」　擬悼念周梓樂時引爆

8男女涉明愛醫院廁所及羅湖火車站月台發生爆炸續審，主控官今（25日）在高等法院繼續開案陳詞，她指首7名被告計劃在墮樓身亡科大生周梓樂的悼念活動上，引爆一枚重20公斤的炸彈，各人在群組內討論內容包括：在將軍澳尚德停車場放置假祭壇、假石碑道具、以Bitcoin眾籌、易容和「男扮女」等，部份被告更曾談及以硫酸和硝酸「整蛋糕」。



原計劃祭壇上引爆20公斤炸彈

控方外聘大律師林芷瑩今續開案陳詞，講述被告計劃在2020年3月8日，悼念墮下身亡的科大生周梓樂的活動，在將軍澳尚德停車場的祭壇上引爆20公斤炸彈，事後上山燒衣服。

周梓樂在2019年11月8日早上逝世，終年22歲。(網上圖片)

周梓樂被發現躺在將軍澳尚德邨停車場，疑從高處墮下受傷，治療數日後死亡。(資料圖片)

涉及這計劃的首7名被告分工如下：

首被告何卓為（37歲，無業）

何培欣的男友，買原材料，事前視察、護衛或放置炸彈

次被告李嘉濱（26歲，裝修工）

買製作祭壇的原材料，預備鬼車，測試炸藥，計劃眾籌

第三被告吳子樂（28歲，金融從業員）

計劃眾籌，購買量度炸藥份量的工具，運送炸彈的工具，發出車手及放置人士的計劃圖

第四被告張家俊（30歲，程式工程師）

製造炸彈的遙控器，發出祭壇大小及高度的圖側

第五被告楊怡斯（29歲，文員）、

準備裝置祭壇的物品及易容物品，發出放置祭壇的位置圖

第六被告張琸淇（25歲，入境處登記主任）

管理眾籌資金、用喼運送炸彈到將軍澳及協助吳子樂。

第七被告何培欣（23歲，浸大四年級生）

何卓為的女友，與何卓為一同買原材料，做哨兵，聯絡金主及處理現金

第六被告張琸淇(前)負責管理眾籌資金。(陳曉欣攝)

第五被告楊怡斯(左)負責準備裝置祭壇的物品及易容物品，發出放置祭壇的位置圖。(陳曉欣攝)

李和吳曾討論用硫酸和硝酸整蛋糕

控方引述TG群組訊息，指李和吳在2月中討論用硫酸和硝酸「整蛋糕」（控方指為炸彈）。何曾發出一張電池相片，上面有maxim’s palace bot字樣，與羅湖爆炸案的炸彈裝置相同。

多人曾在群組討論測試炸彈

3月1日，吳表示要20公斤一個炸彈，林決定在3月3日試炸彈。同日，張家俊與一人討論爆炸材料及引爆問題，對方表示：「20kg穩死的」；3月3日的訊息顯示，何卓為和李提到當天會試炸藥，李其後報告試驗完畢。

何卓為在群組交代分工

大角咀宏創方的閉路電視顯示，李和張家俊當晚曾進出被指製作炸彈的單位。翌日，何卓為在群組交代分工，提到他本人負責護衛/放；其女友何培欣是哨；「肥」負責㩒掣；J負責車隊和哨；羅師父是散水撚；「蕉」負責hold gp/哨。同晚，張家俊發出一張祭壇尺寸的圖片，吳則發出車手及放置炸彈的計劃。

在群組發放試爆影片

3月5日及6日，李和張家俊發出在洗手間試爆的影片，李又指示成員訂膠板、拿電批、預備膠水膠紙和喇叭等物資，張指需要買牆紙製作石碑，楊稱她明日（7日）列印狗資料。閉路電視拍到何卓為與何培欣在蔘茸鋪購物，片中膠袋與何上傳到群組的照片相同；李則被拍到在五金舖購物。

有討論祭壇佈置及易容事宜

行動前夕，被告在群組繼續討論佈置祭壇及易容事宜，楊表示她買了帽子和化妝品。當晚7時許，閉路電視拍到5樓單位冒出大量白煙。吳在群組說：「看更問我哋做乜咁大煙」，何回覆：「你話我燒緊魚」。控方稍後將傳召監察被告的警員作供。

張提到想製作假石碑道具

就著行動部署，群組紀錄顯示張家俊稱運送安排是「鬼車來鬼車去」和「男扮女」，而蛋糕設計一定不可以公開，張又提到他想製作一個假石碑道具。何指有需要早一天運送炸彈，因當天運送容易遇上RB（警方路障）。有被告稱，如貼「黑狗」私隱在墓碑上，警方一定會撕走。

周梓樂及陳彥霖去世後的一段時間內，尚德停車場不時會設有兩人的祭壇。（資料圖片）

周梓樂及陳彥霖去世，尚德停車場不時會設有兩人的祭壇。（資料圖片）

草擬發放以Bitcoin眾籌

控方亦指，李曾指倉和製作加工的地方要分開，住處一定要乾淨，李稱「罪證唔可以留喺屋企」。為了應付租屋處理炸藥的資金，吳草擬和發放以Bitcoin眾籌的貼文到「九十二籤」公海群組。

首3被告手機內有試爆片

警方事後在何卓為、李嘉濱和張家俊的手機內，發現共至少條在廁所拍攝的試爆片，包括男子用火槍點燃在鐵盤上的引線，控方指憑聲音及側面顯示男子是李嘉濱。片段顯示，部份試爆火勢猛烈，部份有火光、有濃煙攻出廁所外。

全案8名被告：何卓為（37歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲，浸大四年級生）及周皓文（25歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

控方明續開案陳詞。

案件編號：HCCC186/2022