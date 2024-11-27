港大校委會大換血｜王沛詩等5名校委一任止步　政府：冀帶新氣象

教育局今日（27日）宣布行政長官李家超委任匯豐銀行「大班」王冬勝為港大校務委員會主席，以接替與校長張翔不和的現任王沛詩，同時更換五名由行政長官委任的校委，局方解釋六人「任期屆滿」。不過與過往大部份校一般會續委任多一任，連同王沛詩在內的，五人「一任止步」，極為罕見，當局在委任公布中稱「行政長官期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啓管治新篇章」。



王沛詩對上的三任港大校委會主席，包括李國章、梁智鴻及馮國經，在任均至少六年，前兩者均在三年首任期後再續任三年，而在前一任主席楊鐵樑更是自1985年獲委任為主席，至2001年卸任，達16年之久。

香港大學條例列明，校委會25名成員中，主席及其中6人由港大校監委任，而校監即行政長官。教育局今日公布，港大校委會於本年年底共六位成員任期屆滿，行政長官李家超決定全數六位均任命新成員，「以帶來新氣象」。

政府今日（27日）宣布行政長官李家超委任王冬勝為港大校務委員會主席，並感謝現屆任期屆滿的港大校委會主席王沛詩。（資料圖片/夏家朗攝）

除了王沛詩卸任，趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡均不再獲委任。卸任的六名校委當中，除了趙子翹是第二任期，王沛詩及其他五人均只做了一任，由2021年12月或2022年1月起生效，為期三年。

政府在公布新任命時指，港大是世界百強大學之一，是香港引以為傲大學，政府和市民對港大均寄予厚望，

2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校長張翔（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（左二）出席。（港大圖片）

政府今日宣布，行政長官李家超同時委任5人為港大校委會成員﹕李天柱及施榮懷任期由2024年12月1日起生效，為期3年﹔陳仲尼、黃錦沛及容永祺任期2025年1月1日起生效，為期3年。

翻查資料，李天柱為民航處前處長，他退休後出任香港國際航空學院行政總裁；施榮懷是全國政協常委，亦是恆通資源集團執行董事，他曾被委任為多間大專院校的校董會成員，包括理工大學大學顧問委員會成員、浸會大學諮議會榮譽委員及嶺南大學榮譽諮議會委員。

陳仲尼為立法會議員，由2012年至2018年出任考評局主席，現為香港學術及職業資歷評審局主席，亦是香港科技大學校董會成員。黃錦沛是雋思人才及商務顧問有限公司創辦人，曾任政府多個諮詢委員會成員，包括自資專上教育基金督導委員會主席、香港學術及資歷評審局成員等。

容永祺是現任友邦保險區域執行總監及榮譽顧問，由2018年9月至2024年8月期間擔任考評局主席。

政府表示，和市民對港大均寄予厚望。港大校委會於本年年底共6位成員任期屆滿，行政長官決定全數6位均任命新成員，以「帶來新氣象」。政府又指，新獲委任人士均是社會精英，擁有個人卓越的能力及豐富經驗，行政長官期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啓管治新篇章，帶領港大精益求精，推動港大再創高峰。