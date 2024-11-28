日本退稅擬2026年起改出境口岸憑貨品辦理　項明生：恐要排2小時

【日本旅遊／即場退稅／消費稅／遊日】不少港人到日本旅遊時會大買特買，享即場退稅。日本傳媒報道，日本擬由2026年起推出遊客退消費稅新安排，由以往在店舖付費時直接退稅，改為出境時，由有關部門確認遊客所購商品確實攜帶出國，才退還款項。「旅遊達人」項明生預計如新政推出，料遊客需要預留2小時左右在機場退稅；縱橫遊常務董事袁振寧料旅客為避免排隊，選擇不辦理退稅。



日本擬2026下半年度實施新退稅制度，防止旅客在境內免稅購物後轉售圖利。（Getty Images）

現時日本收取消費稅10%，不過遊客在當地購物滿5,000日元，出示旅遊證件，一般可即場辦理退稅；店員會將貨品放入透明膠袋，然後封好，禁止在當地使用。不過近年當地屢有不守規舉情況，甚至有遊客「倒賣」、代購。

日本共同社昨日（27日）報道，當局去年已決定把退稅改為出境時進行，先確認所購商品攜帶出國，才退還稅款。當局在可離境的全國機場、港口，將會設置用於確認購物紀錄的退稅機，但未知運作細節。

「旅遊達人」項明生形容日本擁有世界最為方便的退稅機制吸引遊客，但有「漏洞可鑽」，導致當地政府需要出招，認為屬沒有辦法的事。他料如果新政推出，旅客需要一個半至兩小時進行退稅手續。他相信會對消耗品，尤其是化妝品、藥品等受旅客歡迎的商品有較大影響。

袁振寧認為新制有好有壞，好的是能將散播在各地的退稅點集中在一地處理，但壞處則是遊客需預留更多時間進行退稅手續，特別是旺季，東京、大阪機場「一定排長龍」，甚至旅客為避免排隊而不進行退稅。

袁振寧認為推出新政，尤甚會打擊名錶買賣，「因為啲錶貴、保值又容易攜帶。」此外，日本當地有店鋪原會負責報稅工作，但新政推出後，政府部門或需要自己調派人手至機場，增加政府更多人力成本。