日本中港澳四地plan｜5台月費計劃比較、最平$138起一咭四地通用｜作為港人熱門旅遊勝地日本，每年都有不少人前往觀光或工幹。如果經常兩邊走，甚至在日本多過香港，申請一個包含日本數據的手機月費計劃就最好不過。現在整理5大電訊商的「日中港澳四地」月費計劃當中優劣點，讓大家可以按自己需要選擇。



選擇要點

今次記者搜羅了5間電訊商包含日本數據的月費計劃。發現主要包含日本(或亞太)數據的方式有三種；在選擇時要留意不同玩法去計算最終在外遊期間可用的數據。

1：跟平時本地數據一樣，每個月獲分指定數據用量，例如每個月10GB；

2：合約期內可以使用指定數據用量，例如24個月內可使用60GB，平均每月2.5GB；

3：以發放漫遊通行證的方式，例如每月發放10張1GB/1日的通行證。

作為港人熱門旅遊勝地日本，每年都有不少人前往觀光或工幹。如果經常「兩邊走」的話，申請一個包含日本數據的手機月費計劃就最好不過（資料圖片）

1.中國移動—合約期內包60GB亞太數據

中國移動推出的「一咭亞太服務計劃」由$299起，每個月有60GB內地、香港及澳門數據。合約期為24個月，24個月內可以享用60GB亞太數據。帶號轉台免每月$18行政費。本地通話分鐘無限任用，另包200分鐘內地及澳門通話分鐘。適合偶爾才外遊的人，對於經常去日本的人未必足夠。

中國移動—合約期內包60GB亞太數據（資料圖片）

2.CSL—每月10GB外遊數據香港都用得

CSL 的「亞太區5G服務計劃」每月$438，另有$18行政費。每個月有30GB本地數據，以及10GB香港及指定 15 個亞太地區數據(包括澳門、中國內地、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南。)即是說即使該月不外遊，那10GB仍可在香港使用，不會浪費，適合幾個月去玩一次，並不是每月定時前去日本工幹的用家。本地通話分鐘無限任用，另包100分鐘內地及澳門通話分鐘。合約期為24個月。

CSL—每月10GB外遊數據香港都用得（資料圖片）

3. 3 HK—加$38擴展數據使用範圍至日本

3HK可以在原有的計劃上加$38，將計劃內的數據使用範圍擴展至日本，例如$158的三地計劃，計劃本來包括每月30GB三地數據，可在本地、內地及澳門使用，在這個計劃上再加$38就可以將這30GB擴展至日本使用。包每月3000分鐘本地通話，及50分鐘內地及澳門通話分鐘。另有$28行政費。合約期為24個月。

3 HK—加$38擴展數據使用範圍至日本（資料圖片）

4.SmarTone—多個方案選擇配搭

SmarTone的「暢遊亞洲之選」計劃特別在於可以選擇不同的方案配合需要。在每個月110GB本地數據的基礎下，用家可以選擇1.每個月10GB的內地及澳門數據；或2.每月3GB內地及澳門數據+合約期內總共35GB亞太數據。合約期由24個月起，如果簽30個月可升級至3GB內地及澳門數據+合約期內總共70GB亞太數據。香港通話無限分鐘任用，內地通話合約期內總共100分鐘。另外上台可享有$1500手機禮券、$300Trade-in回贈及12個月爆芒換新服務。另有$18行政費

SmarTone—多個方案選擇配搭（資料圖片）

5.HKBN——每月10張1GB旅遊數據Day Pass

HKBN的N Mobile計劃內有一個「亞太及中國內地」方案，網絡由3HK支援。包含5G本地數據及亞太及中置內地數據。最平的計劃由$138起，包20GB本地數據及10GB亞太及中國數據，旅遊數據以日券形式派發，每30日自動存入10張日券至客戶香港寬頻賬戶當中，即24個月派發240張日券到戶口中。每張日券首1GB為全速旅遊數據。每月本地通話時間3,000分鐘。合約期為24個月，合約期內免$28行政費。另外登記即送6個月中國及澳門數據日券，24個月Global Talk+漫遊通話App及免費6個月HKBN SAFE。

HKBN——每月10張1GB旅遊數據Day Pass（資料圖片）

總結

每個電訊商提供亞太區數據的方式都不同，用家可以按自己的外遊習慣去選擇。例如每個月恆常要到中國或日本外遊的話，可以選擇每個月配給外遊數據的計劃。如果並非每個月都會外遊，就可以考慮選擇在合約期內可使用指定數據用量的計劃。如果偶爾才會外遊，則可以考慮亞太及香港都可以通用的數據，即使沒有外遊計劃亦可以在本港使用。