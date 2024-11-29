退伍軍人病｜「周遊假期」佛山旅行團增至5人感染　入住酒店相同

衞生署衞生防護中心周一（25日）表示，四名於11月7日至9日參與「周遊假期」佛山旅行團的男團友近日確診退伍軍人退伍軍人病。署方今日（29日）公布，再多一名70歲有長期病患的女病人確診，調查顯示她於11月15日至17日曾參加由同一旅行社舉辦的佛山旅行團，而且入住的酒店相同，相信她是在外遊期間受到感染。



中心已將個案通報內地衞生當局，並知會旅遊業監管局，呼籲曾於上述日子參與參加該旅行團到過佛山的人士盡快聯絡中心，以便接受健康評估和醫學監察。



四名11月7日至9日參與「周遊假期」佛山旅行團的男團友返港後近日確診退伍軍人病。(網上圖片)

衞生署衞生防護中心周一（25日）表示，四名於11月7日至9日參與「周遊假期」佛山旅行團的男團友，近日確診退伍軍人退伍軍人病，年齡介乎62至68歲，相信他們在外遊期間受到感染。中心表示，已即時跟進同團人士的健康狀況，同時設立熱線為相關人士提供評估及醫學監察。

旅行日期不同 但入住同一酒店後感染

衞生署衞生防護中心今日再公布一宗輸入退伍軍人病個案，與該佛山旅行團的退伍軍人病群組個案有流行病學關連。最新個案涉及一名70歲有長期病患的女病人，她於11月15日至17日參加由同一旅行社舉辦的佛山旅行團。初步調查顯示，她和先前四宗個案的行程和入住的酒店相同，相信她是在外遊期間受到感染。

中心呼籲，曾於11月7日至17日參與「周遊假期」旅行團到過佛山的人士盡快聯絡中心，以便接受健康評估和醫學監察。

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，再多一名70歲有長期病患的女病人確診，調查顯示她於11月15日至17日曾參加由同一旅行社舉辦的佛山旅行團，相信她是在外遊期間受到感染。（資料圖片）

衞生署籲團友聯絡署方

中心表示，鑑於「周遊假期」有兩個分別在11月7至9日及11月15至17日舉行的旅行團，有相同行程和酒店，出現共五宗個案，顯示感染源頭在相關期間持續出現，中心現擴大追蹤範圍至所有曾於11月7日至17日期間參加該旅行社舉辦的佛山旅遊團的旅客，當中涉及以下四個旅行團（團號均是BG-EAL03）：

．11月7日至9日

．11月8日至10日

．11月10日至12日

．11月15日至17日



中心正積極聯絡參與上述旅行團的人士以跟進他們的健康情況，中心亦呼籲相關人士致電中心熱線（2125 2372），以便提供適切評估和醫學監察。熱線於明日（30日）及12月1日每日上午9時至下午1時運作，並由12月2日至6日每日上午9時至下午5時運作。他們如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

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老翁疑留醫聯合醫院時感染退伍軍桿菌 院方停病房

另外，衞生署衞生防護中心今日又公布另一宗退伍軍人病個案。一名有長期病患的75歲男病人，於10月5日入住聯合醫院，曾於10月9日轉往靈實醫院，並於11月12日再度入住聯合醫院。他於11月23日出現血氧飽和度下降和肺炎，其後情況轉差，於11月25日（本周一）去世。

他的痰液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型脫氧核糖核酸呈陽性反應。由於病人在整個潛伏期一直入住聯合醫院，初步懷疑屬院內感染個案。中心發言人表示，衞生署正聯同聯合醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集水樣本和環境樣本進行化驗。

院方表示，已在有關病房採取一系列的預防及加強感染控制措施，包括暫時停用有關洗手盤的水龍頭和浴室花灑頭、有關水龍頭加裝特定規格的細菌過濾器及安排消毒相關供水系統；為有關病房內的病人提供經煮沸的水或樽裝水作飲用或漱口。