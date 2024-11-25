「周遊假期」佛山旅行團4人染退伍軍人病　衞生署籲團友聯絡署方

衞生署衞生防護中心今晚（25日）表示，四名11月7日至9日參與「周遊假期」佛山旅行團的男團友近日確診退伍軍人退伍軍人病，年齡介乎62至68歲，相信他們在外遊期間受到感染，呼籲同團人士主動聯絡中心。



四名11月7日至9日參與「周遊假期」佛山旅行團的男團友返港後近日確診退伍軍人病。(網上圖片)

患者參加團號為「BG-EAL03」 4人在港無共同行蹤

衞生防護中心今日公布退伍軍人病個案最新數字，在11月17日至23日期間，衞生防護中心錄得三宗輸入及一宗社區感染的退伍軍人病個案。

中心表示，其中兩宗輸入個案有流行病學關連，涉及年齡分別為67及68歲互不相識的男病人，他們於潛伏期內曾參加「周遊假期」舉辦的一個佛山旅行團，外遊日期為11月7日至9日，團號「BG-EAL03」。中心調查後，於今日和昨日（14日）發現另外兩宗曾參加同一旅行團的退伍軍人病個案，分別為62及65歲的男病人。四名病人均有長期病患。

中心表示，初步調查顯示他們除了於11月7日至9日參與該旅行團到訪佛山外，在本地並沒有共同行蹤，相信他們在外遊期間受到感染。

當局設熱線 提醒團友如發燒或感不適應立即求醫

中心正積極聯絡參與該旅行團的其餘人士，跟進他們的健康情況，並呼籲相關人士致電中心熱線（2125 2372），中心會提供適切評估和醫學監察。熱線於明日（26日）至11月29日每日上午9時至下午5時運作。他們如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。中心已將個案通報內地衞生當局。

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今年暫錄得115宗個案

另外一宗輸入及一宗社區感染的退伍軍人病個案與上述群組個案沒有流行病學關連。其中一宗為一名69歲男病人，有長期病患，於潛伏期內曾到內地，屬輸入個案；另一宗為一名42歲男病人，有長期病患，居於荃灣區。

截至上周六（23日），今年錄得115宗退伍軍人病個案。2023年及2022年分別有121及80宗。

發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病；另外有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

免疫力弱的人士應：

．以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；

．避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及

．如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。



市民應採取以下健康建議：

．注意個人衞生；

．不要吸煙和避免飲酒；

．定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒；

．如果食水系統保養妥善，無需安裝家庭式濾水器。由於濾水器容易堵塞而滋生微生物，故不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯；

．至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸；

．每星期或在使用前為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭、熱水出水口等）和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘；

．使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水（非蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗或消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水，或經0.2微米孔徑濾水器過濾的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水；



．如需處理花園土壤、堆肥和培養土：

＞戴上手套及口罩；

＞應使用低水壓灌溉花園和堆肥；

＞慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部；

＞為盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚；及

＞避免在通風較差的環境工作，如密封的溫室。

