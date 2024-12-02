HK Express｜UO行刑架不再？　今推新量度架　設計由直變橫防卡住

香港快運（HK Express）早前更改行李政策，乘客若須使用行李架，則須購買「隨心飛」或「經濟飛」，並須嚴格跟從其尺寸及重量規格。不少乘客投訴快運的行李尺寸量度架過窄，且只能打直放入，但因大部分行李箱設計側面均有固定用的小腳架，故即使符合快運上機行李要求，也會因未能放入量度架無法上機，該量度架甚至被戲稱為「行刑架」。



香港快運今（2日）宣布今日中午起，會全面革新行李尺寸量度架，由原來打直設計改為打橫，即可避免因行李箱小腳架或拉手等設計，致無法放入架中，或因行李箱設計被卡住，但手提行李的尺寸及重量限額維持不變。



香港快運今日宣布，即日（12 日）會使用全新行李尺寸量度架，助乘客更輕易快捷地放入及取出手提行李。（香港快運提供）

HK Express表示，全新行李尺寸量度架由即日起於公司所有營運的機場應用，惟手提行李的尺寸及重量限額維持不變。公司又指，如乘客希望攜帶行李箱登機，需選購「經濟飛」或「無憂飛」的票種。有關各種票價的相對限額，可瀏覽香港快運的網頁。

HK Express：一直聆聽乘客意見 持續改進措施

香港快運航空地面服務總經理黃柏燊表示，HK Express作為一個年輕品牌，一直聆聽乘客的意見並持續改進措施，經仔細的審視和檢討後，公司推出全新行李尺寸量度架，並將放取行李的方面轉為橫向。

HK Express行李尺寸量度架為直向設計，常有行李被卡住無發放入，被戲稱為「行刑架」。（HK Express提供）

HK Express之前的行李尺寸量度架經常引起爭議，由於其為直向量度架，不少行李箱雖然尺寸符合要求，因設計問題經常被卡住，無法放入；甚至有網民買入HK Express母公司國泰航空推出的手提行李箱，也無法放入該量度架內，因此被戲稱為「UO行刑架」。

根據HK Express政策，「經濟飛」及「無憂飛」才可帶一件合計不超過7公斤、放入座位上共用置物櫃的登機行李，但其尺寸不可超過長56厘米x寬36厘米x高23厘米（即22吋x14吋x9吋）。