網傳香港快運推$11機票員工優先　幫朋友訂都得？網民賤招搶機票

近日網上瘋傳消息指，香港快運推出11周年慶機票優惠，聲可以超抵價$11購買全航點單程機票，而且員工可優先購買，也可以幫朋友買， 消息受大批網民關注，有疑似員工稱有多年沒來往的朋友竟托買機票，更有古惑網民不擇手段，疑似盜用員工電郵搶機票後不果，引起網民熱議。



近日網上瘋傳消息指，香港快運推出11周年慶員工機票優惠，有古惑網民不擇手段搶機票後不果，引起員工網民熱議。（香港快運 HK Express）

近日有旅遊資訊平台出PO指，香港快運(UO)為慶祝11周年將推出機票優惠，優惠可以超抵價$11或$110購買全航點單程機票，來回連稅價錢低至$685，旅遊熱門地日本東京、大阪都只是$1,026起，並指公售日期有待公布，但UO員工可以率先預訂，而且員工可協助親朋好友購票，無須同行，只需在購票時使用員工電郵便可，更附上相關職員優惠連結供網民點擊。

雖然及後該連結已取消，惟消息一出即受熱愛旅遊的港人關注，並在網上瘋傳。有網民在Facebook專頁UO Secrets上發表，懷疑有人亂撞或以冒認員工電郵搶機票，結果付了錢卻得不到機票確認電郵，就假裝誤購機票，期望可獲得退款。「戇居居入左錯email 照買，錢又照扣左，係咪到時會出唔到單，自動退款，謝謝」；也有自稱是員工的網民被多年無聯絡的朋友托買機票，「十九幾萬年無聯絡嘅hi bye frd，係咁炸我WhatsApp IG問我攞link攞email」。

由於優惠疑屬於內部消息，不少人大鬧網民做法，認為事件不僅損害員工優惠特權，亦做壞規矩「咁樣做真係玩爛咗個規矩」，「上年Staff Sales個朋友串錯咗我email，Customers connect team有send email過黎同我confirm返」，指盜用電郵後確認機票信會傳到員工電郵，公司內部亦會再三確認是否員工購票，因此員工是會得知自己電郵被盜用。有部分「員工」更聲稱會報警處理以假電郵或盜用電郵購票的人士，「盜用我email既人已經全部report晒俾公司，不排除報警」，「收到風假email人到counter即報警」。

有網民表示以上做法可能觸犯不誠實使用電腦罪，「算唔算不誠實使用電腦？」，「冒認身份唔係屬於更嚴重嘅詐騙咩？」，奉勸不要以身試法。

記者翻查資料，香港快運（HK Express）去年也曾為慶祝10周年推出10元起的機票優惠，惟今年暫時未有官方公布，記者已就事件向香港快運查詢。