TVB《直播靈接觸》宣傳片閃現紅衣女收168宗投訴　通訊局發勸諭

通訊事務管理局今年4月接獲168宗關於無綫電視於翡翠台及前J2台播放的節目《直播靈接觸》的宣傳片的投訴，主要指在沒有事先警告的情況下，宣傳片令人不安、捉弄觀眾的做法不負責任及不適合兒童或長者收看。



通訊局今日（2日）公布，認為持牌人在播放宣傳片時應提供警告字句／標誌以避免引起觀眾反感或情緒困擾，故向無綫發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。



投訴指宣傳片令觀眾緊張、毛骨悚然 及／或恐懼

涉事宣傳片於4月9日晚上11時13分至翌日凌晨2時33分期間的不同時段，以及同月9日晚上10時59分至翌日凌晨1時36分期間的不同時段，分別於無綫翡翠台及前J2台播放。

通訊局接獲168宗投訴，主要指在沒有事先警告的情況下，宣傳片包含令人不安的畫面和突如其來的驚嚇鏡頭，令觀眾緊張、毛骨悚然 及／或恐懼；無綫捉弄觀眾的做法不負責任，亦不可接受／不恰當，及／或品味低劣；以及宣傳片不適合兒童或長者收看。＼

出現模仿訊號中斷影像 再瞬間閃過紅裙長髮女性身影鏡頭

通訊局調查指，各個版本的宣傳片均以前J2台的幾個正常節目片段作為起始，然後出現模仿訊號中斷的影像，以及一個維持四秒的畫面，當中顯示燈光昏暗的真實場景，配以陰森的氣氛和駭人的音響效果，以及瞬間閃過紅裙長髮女性身影的鏡頭；而無綫在知悉公眾對宣傳片的關注後已停止播放有關的宣傳片。

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通訊局調查指，《直播靈接觸》宣傳片瞬間閃過紅裙長髮女性身影的鏡頭。（資料圖片）

無綫：女性影像出現不足一秒 引起觀眾不安或恐懼大減

無綫向通訊局陳述指，宣傳片呈現的恐怖元素，與過往在合家欣賞時間以外播放的電視廣告或恐怖電影中，觀眾可接受的恐怖元素相若；而有關女性影像出現不足一秒，令畫面可能引起觀眾極度不安或恐懼的機會大減；宣傳片中亦無任何材料需要加上警告字句或標誌。無綫指，宣傳片並非捉弄觀眾，而是迎合對有關題材感興趣的特定觀眾，並已安排在觀眾可能較為習慣收看或接受恐怖元素的時段播放。

通訊局：持牌人有責任避免引起觀眾反感或情緒困擾

通訊局認為持牌人在播放宣傳片時有責任避免引起觀眾反感或情緒困擾，以及若節目材料可能令觀眾在毫無準備下感到震驚，持牌人應提供警告字句／標誌，故裁定無綫違反了《電視節目守則》的規定。通訊局指，經考慮個案的具體事實和情況，以及其他相關因素，決定向無綫發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。