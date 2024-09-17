TVB維特健靈五色靈芝廣告提送贈優惠違反守則　通訊局發勸諭

無綫電視翡翠台去年五月播放的「維特健靈五色靈芝」電視廣告，因提及送贈優惠和禮品，遭通訊事務管理局發出勸諭。通訊局檢視後指，產品屬註冊中成藥，符合《電視廣告守則》的藥品定義，加上無綫承認廣告含優惠，裁定無綫違反守則。



通訊事務管理局早前接獲一宗有關在無綫電視翡翠台播放的「維特健靈五色靈芝」電視廣告的投訴個案。（資料圖片）

通訊局接獲的投訴提及，去年5月11日無綫翡翠台的「維特健靈五色靈芝」電視廣告提到「每朝兩粒」，及熒幕下方顯示「需配合均衡飲食」。該廣告最後顯示兩盒該產品的圖像和另外三件物品，同時畫面顯示「送」字和「買孖裝送」宣傅語句，但有關產品已根據《中醫藥條例》（第549章）註冊為中成藥。

維特健靈五色靈芝。

無綫：守則的藥品定義不包中成藥

無綫向通訊局陳述，有關產品不應被視為藥品，理由是《電視通用業務守則—廣告標準》中規定藥品的定義，不包括中成藥。另外，廣告清楚說明有關產品是可每日服用的保健食品，而非用於治療或預防特定疾病的藥物。無綫認為，廣告內有關優惠的事實提述是可以接受的。

通訊局考慮後，認為《電視廣告守則》中「成藥」一詞屬一般籠統和廣義的用詞，可以理解為所有中西成藥，有合理理由認為有關註冊中成藥產品應被視之為藥品。

通訊局：廣告提建議份量 無足夠證據指鼓勵觀眾過量服用

通訊局又認為，由於有關中成藥應該符合《電視廣告守則》中訂明藥品的定義，加上無綫承認該廣告含優惠的事實提述，明顯違反《電視廣告守則》第6章第20段的規定。但廣告有清楚說明服用有關產品的建議份量，沒有足夠證據顯示該廣告鼓勵觀眾過量服用藥品。

鑑於上述情況，通訊局認為該藥品廣告提及給予優惠的投訴成立。經考慮個案的具體事實和情況，以及其他相關因素，通訊局決定向無綫發出勸論，敦促它嚴格邊守《電視廣告守則》中的相關條文。