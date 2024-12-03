韓國戒嚴｜在韓港人：感到很錯愕　網絡上傳有坦克出現首爾

韓國總統尹錫悅周二（3日）突宣布緊急戒嚴令，本港旅遊業議會指現時有接近300人在當地，另預計有大批港人在當地自由行或讀書生活。有居於首爾附近的港人表示，在韓港人群組中，不少人對尹錫悅發出戒嚴令感到很錯愕，「最近都好平靜。」



她指韓國人十分堅持自由民主，未知周三（4日）會否有大型集會示威。她又指，當地媒體報道國會一帶有直升機盤旋，網絡上有人指見到坦克出現在首爾。



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港人蔡小姐：好shock，本身諗係咪同北韓有關

居於首爾附近龍仁市民的港人蔡小姐在當地生活多年，她原定會回港兩星期工作，已買機票周三下午啟航，現時擔心會否受阻。她表示，住所主要是住宅區，周二晚上正常，未有異常；目前關注戒嚴令詳情，所知不多。她說由於當地人集慣網購，晚上未聞有搶購食潮。

蔡小姐表示，有網民在網上指見到坦克出現在首爾，電視直播則見國會一帶有直升機盤旋，而國會出入口已封鎖。

蔡小姐表示，在韓港人群組中，不少人對尹錫悅發出戒嚴令感到很錯愕，「好shock，本身諗係咪同北韓（朝鮮)有關。」她指當地近期確有不少人對總統不滿，尹錫悅民望下跌，也有示威集會，大家對局勢只是觀望態度，「最近都好平靜......估唔到佢自己引爆！」她指韓國人對自由民主十分堅持，料戒嚴令反而激發更多人上街，「係唔會忍你！」

台灣居民：感到不可思議和緊張 得悉與政治活動相關後始放心

另有居住於首爾的台灣居民表示不擔心影響生活。Bill（化名）現居於首爾鐘路一帶，他表示，晚上並無異常。由於夜深，街道上人烟稀少，未見有任何政治行動。他指剛聽到消息時感到不可思議和緊張，「剛聽到時不知道會發生什麽事……居然毫無預警就宣佈戒嚴，如果有讀歷史都知道，戒嚴是怎麽一回事。」

隨後政府公佈戒嚴措施，Bill有見當中多與政治活動相關，未有直接影響日常生活，便開始放心。他表示，除了網絡上有人散播「11點後不准外出」等消息外，目前暫未感受到與戒嚴前有太大分別，身邊的人亦不太擔心，會留意明日早上會否有新的公佈。

他認爲有關戒嚴措施有機會長期進行，「畢竟多數措施不會直接影響日常生活，有機會不會取消。」