韓國戒嚴｜總統室幕僚長及高級秘書集體請辭　在野黨啟動彈劾

韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴令，稱要消滅「親朝勢力」，以保護自由的憲法秩序。他表示，反對黨劫持國會進程，使國家陷入危機，為了維護自由和憲法秩序，他別無選擇，只能採取這樣的措施。韓國國會同日通過一項動議，解除尹錫悅宣布的戒嚴令，尹錫悅最終宣布召開國務會議取消戒嚴令。這是韓國自1980年以來首次宣布戒嚴。



0910: 尹錫悅所屬的國民力量黨，領導層周三早上召開緊急會議商討應對。主席韓東勳形容目前的局面是「災難性」，要求尹錫悅交代，並嚴肅追究責任，包括即時革除防長金龍顯職務。他認為，作為執政黨須向公眾深表歉意，承諾會調查情況，並採取必要措施，盡力減少對國家經濟和外交的影響。

據韓媒報道，國民力量黨領導層會上亦討論到內閣全體辭職，以及國防部長金龍顯免職等議題，並達成一定共識，稍後會召開緊急議員大會，作最終決定。

在野共同民主黨早上亦宣布，即時啟動對尹錫悅的彈劾程序，最快明日向國會報告，24小時後投票。該黨批評尹錫悅未有遵守宣布戒嚴的條件，是違反憲法和嚴重內亂行為，要求他立即下台。

0858: 根據Newsis 和韓聯社週三報道，尹錫悅的幕僚長和高級秘書集體提出辭職。

0834: 據多家媒體12月4日消息，韓國執政黨國民力量黨4日召開緊急會議，討論總統尹錫悅宣佈解除戒嚴後的應對措施。多名與會者表示，就要求尹錫悅退黨、內閣全體辭職、國防部長免職等問題「達成一定共識」。此前，在尹錫悅宣佈「緊急戒嚴」後，韓國執政黨代表韓東勳稱總統的決定是錯誤的。

0739:韓聯社稱，韓國最大在野黨共同民主黨敦促尹錫悅立即下台，並指如果他不立即辭職，將啟動彈劾程序。

韓媒YTN報道，共同民主黨最快4日就可以提出彈劾動議，5日向國會報告後24小時即可就此進行投票。

0406:韓聯社報道，在舉行國務會議後，韓國內閣同意解除戒嚴令。

0320:尹錫悅表示，在國會投票解除戒嚴令後，他會尊重國會決定，將召開內閣國務會議取消戒嚴令，並指戒嚴部隊已撤離。他同時要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段，使國家陷入癱瘓狀態。

韓國軍方證實，已全部撤回因緊急戒嚴令而投入的兵力。

2024年12月4日，韓國首爾，總統尹錫悅宣布將解除戒嚴令。圖為在國會外的聚集的人群在聽到這消息後作出反應。（Reuters）

1249:韓媒YTN報道，韓國軍方表示，雖然國會通過解除戒嚴令的決議，但他們將繼續維持戒嚴法令，直至總統另行下令。根據韓國憲法，當多數國會議員通過取消戒嚴的決議後，政府必須解除戒嚴令。

共同民主黨黨魁李在明稱，戒嚴從一開始就屬於無效，國會再次確認其無效性。他對軍警人員表示，宣布戒嚴後發布的總統命令屬非法，並要求他們迅速回到原來的崗位。

韓國執政黨國民力量黨魁韓東勛也強調，違憲的緊急戒嚴令已經失效，軍警繼續行使權力是違法。

國會議事堂現場情況直播：

1221:韓國會議長禹元植稱，戒嚴部隊已撤出國會主樓。

網上流傳影片顯示戒嚴部隊正離開國會大樓：

1205: 韓國國會同日通過一項動議，解除尹錫悅宣布的戒嚴令。國會議長室稱，戒嚴令無效。

2354：李在明直播翻牆進入國會。

2348：據央視，韓國戒嚴軍一度試圖破窗進入國會，逮捕參加會議的議員。

圖為2024年12月3日，韓國首爾，總統尹錫悅宣布戒嚴令後，戒嚴部隊一度在國會主樓內進進，大樓內有人用滅火器噴射部隊人員。（Reuters）

2330：中國駐韓國大使館提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，加強安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守韓國官方發布的政令。

2325：韓國軍事指揮部隊進入國會區域並試圖進入國會大廈主廳。

韓國：2024年12月3日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，士兵準備向國民議會大樓前進。（Reuters）

2308：韓國前總統文在寅表示，韓國民主處於水深火熱之中，「我們希望國民議會迅速採取行動，保護我們正在崩潰的民主制度。我請求人民團結起來，保衛和拯救民主，為國會正常運作提供力量。」

韓國：2024年12月3日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，一部直升機在首爾上空飛過。（Reuters）

2231：韓國軍方指，戒嚴令禁止國會、地方議會和政黨進行活動，禁止集會、示威等政治活動，所有傳媒和出版社均受軍方控制。命令還包括見習醫生在內的所有醫務人員在48小時內返回工作崗位。違反戒嚴令者可在沒有逮捕令的情況下被捕。

戒嚴令稱，稱盡量減少對人民生活造成任何不便，反政權勢力除外。

2228：界面新聞報道，韓國在野黨輔佐團和警方在國會出入口對峙。

2220：根據央視，韓國副總理兼企劃財政部長官崔相穆召集戒嚴相關緊急會議。韓國警察廳長召開緊急幹部會議。韓國外交部召開緊急會議，討論戒嚴相關事宜。

網上流傳議員聚集在國會要求解除戒嚴的畫面：

2219：韓聯社稱，警車封鎖國會主要入口。

2215：金十數據引述韓聯社報道，韓國多數國會議員以及國會議長等正在前往國會。路透社引述韓聯社稱，國會入口被封鎖，議員無法進入。李在明表示，國會將試圖廢除尹錫悅宣布的緊急戒嚴令，但軍方可能會試圖逮捕國會成員。

根據路透社，尹錫悅稱，政府遭在野黨癱瘓。

韓媒引述尹錫悅稱：「我們將重建並保護正在崩潰的自由大韓民國。」

韓聯社指，韓國防部召開全軍指揮官會議加強戒備。韓國執政黨國民力量黨魁韓東勛稱，尹錫悅宣布緊急戒嚴令的做法是錯誤，並發誓要阻止它。

李在明表示，尹錫悅宣布戒嚴令為違憲行為。李在明呼籲韓國民眾前往國會，保護國會。

根據央視，尹錫悅3日晚突然進行電視直播講話，宣布實施「緊急戒嚴」。尹錫悅列舉多項理由，稱在野黨裹挾國會，攪亂國家，稱將肅清韓國國內「反國家勢力」。外界分析，近期韓國在野黨推動針對總統夫人的連串立法以及彈劾檢察官等公職人員可能是尹錫悅宣布「緊急戒嚴」導火索。