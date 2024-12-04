韓國戒嚴｜保安局：計劃前赴或已在當地港人應提高警惕　注意安全

韓國總統尹錫悅周二（3日）突宣布緊急戒嚴令，本港旅遊業議會指現時有接近300人在當地。本港保安局並未對當地發出外遊警示，不過在周三（4日）凌晨表示，計劃前赴或已在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。



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保安局表示，在當地的港人，如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助。

保安局表示，市民也可與中國駐大韓民國使領館聯絡（領事保護與協助電話：大使館 – (82) 27550572、駐光州總領事館 – (82) 623618880、駐釜山總領事館 – (82) 1085198748、駐濟州總領事館 – (82) 647228802）。