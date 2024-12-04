乘客指機上卡通涉違國安法　國泰：由服務供應商篩選已即時下架

有市民投訴國泰航空班機時，於機上娛樂系統發現疑涉顛覆國家的內容，質疑國泰違反國安法。 該名乘客發現，機上提供美國動畫《Family Guy》，但其中一集內容顯然描述「六四事件」及諷刺中國。國泰航空回應稱，已經知悉有關事件, 向受影響顧客衷心致歉，並調影片內容並不代表國泰航的立場 ，亦已即時採取行動安排將該節目盡快下架。



遭乘客質疑涉嫌違反國安法的節目，屬於美國動畫《Family Guy》於1999年主題為「Death Has A Shadow」的首播集，當中包括影射「六四事件」的畫面。（YouTube 截圖）

遭乘客質疑涉嫌違反國安法的節目，屬於美國動畫《Family Guy》於1999年主題為「Death Has A Shadow」的首播集。（YouTube 截圖）

旅遊資訊網站「旅遊狂徒」周二（3日）稱接獲乘客投訴，稱於國泰機上發現《Family Guy》的首播集、主題為「Death Has A Shadow」的節目，其中一段以兩人站在坦克車前，以影射「六四事件」及嘲諷中國。

乘客向國安處舉報 質疑有員工測試紅線

該乘客指出，《Family Guy》的版權持有人為迪士尼旗下Disney+，早前已在香港地區屏蔽有問題的該集節目，質疑國泰把關不嚴，令涉嫌顛覆國家的節目得以播放，並懷疑可能有員工試探國安紅線，乘客已就事件向香港警務處國家安全處舉報。據指出，國泰網站介紹娛樂系統的頁面上，也曾提供該集節目的簡介，但事後已經刪除。

國泰網站介紹娛樂系統的頁面，據指曾提供涉事節目的簡介，但其後刪除。（國泰網站截圖）

國泰已責成服務供應商徹查 強調有明確指引

國泰航空回覆稱， 機上娛樂影片內容篩選由第三方内容服務供應商負責。公司一直有提供明確的指示，以確保所推薦的內容符合公司的標準。針對今次事件，公司已即時向內容服務供應商反映事件的嚴重性，並責成其徹查成因及加強監察，以確保未來不會有同類事件發生。