中年漢半年內在連登多番發煽動帖文　官指內容渲染暴力　囚4個月

中年漢涉嫌在連登討論區連月發佈「炸中南海」、「打倒中國共產黨」等具煽動意圖的訊息，他今(23日)在西九龍裁判法院承認。國安法指定法官蘇惠德判刑時稱，被告主張推翻中央政府，發佈的內容渲染暴力，有煽動無知的人付諸行動風險，判被告入獄4個月。



被告鄒文偉，46歲，船務文員，承認作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指他於2023年3月21日至2023年9月18日期間，在香港作出具煽動意圖的作為，即在LIHKG討論區具意圖發布引起憎恨或藐視中央及香港政府的訊息。

被告鄒偉龍在西九龍法院承認煽動罪，被判囚4個月。(資料圖片)

半年內發布49則訊息

控方案情指，警方檢視網絡訊息時，發現被告在連續6個月內，在連登討論區發佈49則訊息，包括：「制裁習近平」、「揭竿起義」、「全人類唔會為中共效力」、「追究北京屠城責任」、「制裁律政司人員，家屬亦不能倖免」等；部份訊息亦與暴力相關，包括：「唔爭在炸埋中共高官」、「要求美國炸冧中聯辦」等。

求情稱受網絡假資訊影響

警方於今年9月18日在紅磡拘捕被告，被告警誡下提供手提電話及桌上電腦密碼，被問及涉案訊息時則保持緘默。

辯方求情時指被告因家庭環境而沉醉於網絡世界，受網絡虛假資訊影響而犯案，他在還柙期間已報讀食品安全的進修課程。

官指被告所發訊息主張推翻中央政府

蘇官判刑時指，被告所發訊息主張推翻中央政府，及煽動內地城市起義等，須判處阻嚇性刑罰。被告在半年內發佈49則相關帖文，在討論區借題發揮，挑戰中央政府威望，並主張制裁中共，摧毀內地重鎮，渲染暴力，判被告入獄4個月。

案件編號：WKCC 3983/2023