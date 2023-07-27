六旬商人FB發20則煽動帖文　官指內容偏激但未有負面迴響　囚3月

經營拳館的六旬漢涉在Facebook發表20則具煽動性的帖文，包括「真係好X討厭共產黨，共產黨不滅，世界沒有和平」等。他昨承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉今（27日）在西九龍法院判刑時，被告的部份帖文涉及近期的話題，如內地通關、中美戰艦幾乎相撞等，內容非全無新意和陳腔濫調，但考慮讀者似乎不多，亦未有太大負面迴響，判被告監禁3個月。



被告江達權（63歲），報稱商人，被控於2022年12月28日至2023年6月26日期間，作出項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發佈、提供及/或持續提供陳述、相片及或圖片，具意圖：引起憎恨或藐視中央，及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告江達權在西九龍法院承認煽動罪，被判囚3個月。(資料圖片)

官指內容偏激 遠超一般評批

主任裁判官羅德泉判刑時指，被告在半年時間內犯案，涉案帖文非全部毫無新意，或屬陳腔濫調，部份內容涉近期的話題，如中美戰艦幾乎相撞、指控中央帶走抵港維吾爾族學生的事件。同時，該些內容偏激，遠超一般批評，易挑起志同道合者的情緒。

讀者不多潛在風險不算高

惟羅官亦指，被告的帖文沒有鼓勵使用暴力，或提倡進一步行動。同時，帖文的讀者似乎不多，亦未有太大負面迴響。又指本案嚴重性屬偏低，潛在風險不算太高。此外，羅官亦相信被告深感後悔，已上人生寶貴一課，最終決定判被告監禁3個月。

內容包括反共及台獨等

案情指，被告於涉案時透過其兩個Facebook帳戶，發表共20則具煽動性的陳述或相片，內容包括「真係好X討厭共產黨，共產黨不滅，世界沒有和平」、「什麼國安法根本就係極權維持統治的手段」和「台灣是獨立的國家，台灣不是中國的一部份，永遠不是」等。

此外，被告的其中一個帖文內容有《願榮光歸香港》的管弦樂團、合唱團和卡拉OK版。

案件編號：WKCC2786/2023