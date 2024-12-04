韓國戒嚴｜HK Express：往返香港與首爾、釜山及濟州航班運作正常

韓國總統尹錫悅周二晚（3日）突宣布緊急戒嚴令，及後反對派議員及少數執政黨議員趕返國會通過要求解除戒嚴令決議，尹錫悅其後宣布解除戒嚴。香港快運航空（HK Express）今日（4日）表示，營運往返香港與南韓的三個航點，包括首爾仁川國際機場、釜山金海國際機場及濟州國際機場，現時維持正常運作。香港快運稱，將密切關注情況發展，必要時將調整航班安排。



香港快運航空（HK Express）今日（4日）表示，營運往返香港與南韓的三個航點，包括首爾仁川國際機場、釜山金海國際機場及濟州國際機場，現時維持正常運作。

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保安局周二表示，在當地的港人，如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助。

另市民也可與中國駐大韓民國使領館聯絡（領事保護與協助電話：大使館 – (82) 27550572、駐光州總領事館 – (82) 623618880、駐釜山總領事館 – (82) 1085198748、駐濟州總領事館 – (82) 647228802）。

香港快運稱密切關注情況發展 必要時將調整航班安排

香港快運航空（HK Express）今日表示，營運往返香港與南韓的三個航點，包括首爾仁川國際機場、釜山金海國際機場及濟州國際機場，現時維持正常運作。香港快運稱，將密切關注情況發展，必要時將調整航班安排。