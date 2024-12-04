食環署外判男員工疑求愛不遂 向女同事落藥 被控施用毒藥罪
撰文：陳蓉 陳曉欣
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29歲食環署外判男員工涉於今年11月，在食環署休息室將毒藥放入女同事飯盒內，女同事進食後疑不適，一度留醫深切治療部。男員工被控一項被控意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，案件今（4日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件至明年1月28日再訊，待警方進一步調查，被告申請保釋被拒，還押候訊。
被告叶文飛（29歲，無業），被控一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。他被控於2024年11月26日，於香港九龍旺角欽洲街西87號食物環境衛生署2樓206室休息室内，非法及惡意導致向羅曉諭施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即不知明毒藥，意圖使羅受損害、精神受創或惱怒。
被告有保釋申請，控方反對，裁判官王證瑜聽畢雙方陳詞後拒絕保釋，被告還押候訊。
案件編號：WKCC5337/2024
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