江蘇肯德基將消毒藥水當冰水　女客人誤飲患急性胃炎獲賠1.5萬

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-12 15:00

江蘇蘇州女子小杜（化名）近日在「肯德基」用餐，惟餐廳員工誤將一杯消毒藥水當成冰水給小杜，結果她飲用後腸胃不適。經醫院檢查，最終診斷她患上「急性糜爛性胃炎」和「胃痙攣」。

小杜表示，上月29日下午，她與朋友到蘇州吳江區汽車客運站的肯德基用餐，並向餐廳員工要一杯「冰水」。惟當她喝下後，整個口腔都彌漫一股消毒藥水的味道，且喉嚨就猶如被火燒般灼痛，遂懷疑杯內的並非清水。

小杜誤喝消毒藥水後身體一直不舒服，無法工作，只能暫時在家休養。（江蘇新聞）

為了證實猜測，同行朋友亦喝下「冰水」，「小杜說是消毒水，然後我就聞一下，就是沒有味道嘛」，惟當她飲用後當下就嘔吐，口腔內更有灼痛的感覺。小杜向餐廳員工反映，對方淺嚐後立即承認錯誤，並證實杯內裝的是消毒藥水，「然後她就給我接了杯白水放在這，就沒人理我了」。

當日下午4時許，小杜的喉嚨和胃部出現嚴重不適，於是到醫院就診。經檢查，醫生診斷小杜因藥物刺激患上「急性糜爛性胃炎」和「胃痙攣」。小杜表示，誤喝消毒藥水後身體一直不舒服，無法工作，只能暫時在家休養，「就是每天胃都特別疼，然後真的是吃不下東西，就是每天早上喝一點粥都會吐出去」。

據報，涉事的肯德基分店用「含氯消毒粉」配製消毒藥水，消毒粉外包裝上寫有「吞嚥有害，造成眼刺激」等說明。該店店長透露，平日客人飲用的冰水，都是先斟熱水再加冰塊，而事發當日餐廳員工是直接從機器中斟「冰水」，但該機器內的水一般是為了消毒，「早上排走再加冰水循環，但不知道怎麼當天就沒放掉」。

事後，涉事的肯德基分店負責治療費，並願意賠償1000元（人民幣，下同），但要求小杜簽署保密協議。小杜認為，店方應該先將其病治好，而非用錢要她「封口」。當地市場監管部門介入調查，經協商，小杜最終獲賠償1.5萬元。

（江蘇新聞／南國今報）