合坡加利保健茶含禁藥　警拘捕49歲男子涉非法售賣毒藥

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-28 18:46

衞生署今日（1月28日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為「合坡加利保健茶」的產品，發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。

署方早前根據情報，透過網站購得上述產品樣本化驗，結果顯示樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下第1部毒藥的西藥成分「地塞米松」及「吡羅昔康」。衞生署與警方昨晚（1月27日）採取聯合行動，一名49歲男子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「合坡加利保健茶」的產品，因發現該款產品含有未標示受管制的藥物成分。（衞生署提供）

「地塞米松」是用於治療炎症的類固醇藥物，副作用包括有滿月臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。「吡羅昔康」屬非類固醇消炎藥，用於緩解肌肉骨骼疼痛，其副作用包括腸胃不適、腸胃疾病、噁心和皮膚反應等。含有「地塞米松」及「吡羅昔康」的產品均屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

「地塞米松」是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括骨質疏鬆、有滿月臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮和腎上腺機能不全。（資料圖片）

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。