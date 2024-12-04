瓊瑤逝世｜內地網民翻查金庸家譜 指瓊瑤與金庸有姻親關係
撰文：吳綽詩
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創作《還珠格格》的小說家瓊瑤（本名陳喆）今日（4日）中午被發現在淡水區住家房間內輕生死亡，終年86歲。據內地媒體近年報道，有網民翻查金庸家族族譜時發現，他與瓊瑤和徐志摩都是「一家親」，徐志摩是金庸的表哥，而瓊瑤跟金庸為「姻親表舅甥」關係，是頗疏遠的親人。
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金庸為徐志摩表弟
本名為查良鏞的金庸，出生於浙江省海寧地區，查家在海寧是名門望族，且是書香世家，一共出了22個進士，在清朝康熙年間有「一門十進士，叔侄五翰林」美名。
早於2013年有內地媒體報道，海寧博物館地方史研究學者吳建德曾參與修訂查家族譜，總共有6本，發現海寧查家除了金庸外，還有徐志摩、九葉派詩人穆旦（本名查良錚）。徐志摩是金庸的表哥。
金庸堂姐嫁瓊瑤三舅袁行雲
內地網民畫了一張金庸的家譜表，金庸母親徐祿是徐志摩的堂姑媽，因此金庸是徐志摩表弟。瓊瑤的三舅袁行雲，則娶了金庸的堂姐（一說是堂妹）查良敏，因此金庸與瓊瑤是「姻親表舅甥」關係，屬頗疏遠的親戚關係。
此外，金庸遠親亦有不少具聲望人士，包括中國「導彈之父」錢學森的岳父、保定軍校校長蔣百里的原配夫人查品珍，與金庸亦是同宗姑侄，而蔣百里的副官是蔣介石的兒子蔣緯國。
金庸在受訪時曾表示，徐志摩去世早，和他接觸不多，小時候，金庸跟母親回徐家，見過這位才華洋溢的表哥。
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