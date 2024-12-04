瓊瑤逝世｜《還珠格格》初代清宮偶像劇　風靡廿多年仍歷久不衰

清宮偶像劇《還珠格格》1998年首播時風靡全球華語地區，在香港亞洲電視ATV播出時更曾經引起一番風潮，甚至還替積弱已久的ATV擊倒「大台」無綫電視TVB，打贏一場收視硬仗，可想而知《還珠格格》其時的受歡迎程度。

事隔廿多年，《還珠格格：第1季》（第一部）在影片串流平台Netflix上架，依然談論度十足，網民紛紛表示要重溫這套經典不滅之作。



真假格格玩轉皇宮

《還珠格格》第一部講述乾隆（張鐵林 飾）遺留在民間的私生女紫薇（林心如 飾）偕丫環金鎖（范冰冰 飾）帶着信物，千里迢迢由濟南來到京城認親。正走投無路之際，遇上女飛賊小燕子（趙薇 飾），與之結為好友。小燕子拼上性命幫助紫薇傳遞認親的信物，豈料陰差陽錯，乾隆將小燕子錯認成自己女兒，更接進宮中居住。

《還珠格格》改編自台灣言情小說作家瓊瑤的同名小說作品，並由瓊瑤親自擔任編劇。（網上圖片）

身處宮外的紫薇看到乾隆帶着小燕子出巡，激動到昏倒在地，被大學士福倫的長子福爾康（周杰 飾）所救。得知紫薇身世後，福家將其收留，更幫助她與小燕子相見，解除誤會。後來在爾康、爾泰（陳志朋 飾）兩兄弟與五阿哥永琪（蘇有朋 飾）的幫助下，紫薇與金鎖亦進宮當上宮女。眾人努力安排機會希望紫薇能與乾隆相認，可是卻鬧出不少笑話，更引起皇后與其心腹容嬤嬤的猜忌，諸多刁難小燕子與紫薇。雖然認親之路荊棘滿途，但過程中紫薇與爾康、小燕子與永琪日久生情，成為互相扶持的愛侶。

《還珠格格》第二部加入晴格格（如圖）和香妃兩個角色，她們的出現令小燕子和紫薇的生活更加風起雲湧。（網上圖片）

內容豐富多彩 人物各具特色

《還珠格格》與大多數瓊瑤劇的「苦情」風格截然不同，是一套清裝宮廷青春喜劇。故事雖由紫薇認親而展開，但劇情發展卻不局限於親情，還有愛情、武打、歌舞等多項深受觀眾喜愛的元素，讓劇集變得豐富多彩。

《還珠格格》劇情跌宕起伏，小燕子和紫薇無數次陷入絕境，全憑永琪、爾康、爾泰和友人柳青柳紅兄妹等人拼命相救。（網上圖片）

活潑、莽撞和極富正義感的小燕子，溫柔體貼又善良的才女紫薇，溺愛與縱容小燕子的乾隆（皇阿瑪），聰明正直，一直默默包容小燕子的五阿哥，處事穩重又深情的爾康，當然少不了愛用針刺人手指的容嬤嬤……每一個角色都別具特色，讓人難忘。

經典重溫 重新解讀箇中人事

近期《還珠格格》在Netflix上架，讓觀眾陷入回憶殺，不過不少觀眾表示長大後對劇中的人物角色產生了截然不同的看法。當年劇集播出時，大多數觀眾都認為小燕子天真活潑，紫薇柔情似水、才情兼備，皇后與容嬤嬤則是心腸狠毒的奸角，經常借故為難小燕子和紫薇，甚至動用私刑；而令妃娘娘則溫婉嫻淑，待小燕子她們最為親切。

時隔多年重看《還珠格格》，有網民調侃小燕子不學無術，整天闖禍，皇后「教育」她實是無可厚非；紫薇則言行矯情，她與只懂咆哮的爾康那段「山無稜，天地合，才敢與君絕」的感情更是肉麻得讓人起雞皮疙瘩。

有些觀眾更認為經歷過眾多宮鬥劇，特別是同時代背景、人物原型的《如懿傳》和《延禧攻略》洗禮後，重看《還珠格格》，發現令妃不少「善意」之舉，實情是棉裏藏針，細思極恐。另一方面，一眾奸角意外地被「洗白」，例如愛扎針的容嬤嬤被解讀為護主情切的忠僕、惡毒狠辣的皇后則被指是忠角，是最正常的人物，她對花心的皇上一往情深，更努力管教小燕子，維持皇宮的秩序。

《還珠格格》在串流平台上架，再次掀起熱潮，部分觀眾一改對容嬤嬤和皇后娘娘的觀感，對她們的解讀「由奸變忠」。（網上圖片）

除此之外，劇集當中不少經典情節在如今看起來亦顯得荒謬惹笑。劇中有一幕講述紫薇跟隨皇上微服私訪，馬車卻因下大雨而陷入泥濘，馬兒不肯繼續向前走。此時紫薇貼在馬的耳邊講悄悄話鼓勵牠，此幕讓網民戲謔紫薇「原來是寵物傳心師」、「精神狀況堪憂」。

觀眾在不同時期對角色及情節作出大相徑庭的解讀，也反應了這些年影視市場的發展及觀眾審美的變化。

紫薇與馬兒說悄悄話的情節，如今被不少網民調侃。（網上圖片）

雖然以今天的眼光看，《還珠格格》未能歷久常新，但它仍然話題卻不絕，是一代人珍貴的童年回憶。據指《還珠格格：第2季》亦將於11月底正式上架，看來這股「還珠熱」還會持續下去。

雖然以今天的眼光再看《還珠格格》，當中不少情節讓人啼笑皆非，但它仍是一代人珍貴的童年回憶。（網上圖片）

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