瓊瑤逝世｜趙薇消失3年微博悼念恩師　網民：就知道小燕子會出現

作家瓊瑤今（4）日在淡水住家輕生，享壽86歲，消息震驚各界。曾被她欽點演出《還珠格格》趙薇先前傳出逃漏稅而遭封殺，在微博消失3年之後也首度發文，悼念恩師瓊瑤。



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趙薇發聲：「滾滾長江東逝水， 浪花淘盡英雄。 是非成敗轉頭空。 青山依舊在，幾度夕陽紅。」讓網友紛紛發聲：

「就知道小燕子會出現的。」



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