瓊瑤逝世｜港島舊書店老闆：八九十年代暢銷　一出書就會入好多貨

知名言情小説作家瓊瑤今日（4日）下午在台北淡水區住宅離世，終年86歲。她一生創作多本膾炙人口的經典小説，如《還珠格格》、《煙雨濛濛》及《六個夢》等。港島一間有40年歷史的書店負責人指，瓊瑤在上個年代曾吸引許多讀者到店購買其作品。「基本佢一出書，我哋就會入好多貨，廿幾本廿幾本咁樣入。」



書店老闆兼瓊瑤書迷指，瓊瑤送給亡夫之作《雪花飄落前》道盡生命反思，相信瓊瑤是經深思熟慮後才選擇自殺。



(瓊瑤著作）啲文字好靚，好展示到中國詩詞歌賦嘅美。（我）覺得自己好似一條魚，突然跳入文字嘅海洋入面。 書店老闆兼瓊瑤書迷呂小姐（化名）

受歡迎程度僅在衛斯理、黃易之後

年逾60歳的呂小姐（化名）自1970年代末在港島經營書店，雖然書店主要售賣武俠小説，客源也以喜好武俠世界的男性為主，但瓊瑤當時仍算店内最暢銷作家之一，其受歡迎程度僅列衛斯理及《尋秦記》作者黃易之後。

她指每逢瓊瑤一出書，書店就會大量入貨，以免快速售罄，「其他書通常只會入兩三本，但基本瓊瑤一出書，我地就會入好多貨，廿幾本廿幾本咁樣入，啲書都賣得好快。」

意外地成了瓊瑤「狂迷」：當時一睇，就覺得嘩

呂小姐自己亦是瓊瑤「狂迷」，她表示，自她開始經營書店起，得閑無事便會捧起小説閲讀，某日無意翻到瓊瑤的一本小説，便深深墮入瓊瑤的「坑」中 。「具體係邊一本我都唔記得，只記得當時一睇，就覺得嘩……啲文字好靚，好展示到中國詩詞歌賦嘅美。（我）覺得自己好似一條魚，突然跳入文字嘅海洋入面。」

之後，她便閲讀瓊瑤的多本小説，《還珠格格》、《白狐》、《菟絲花》等等，她通通讀過，當中瓊瑤寫於2017年、送給亡夫的《雪花飄落之前》最令她印象深刻。

相信瓊瑤最後的決定是經過深思熟慮

書中寫瓊瑤丈夫平鑫濤從患病到插管治療的過程，也有提倡善終權。呂小姐指，其中一句話令她尤其印象深刻——「這是兩種愛的拔河。他們（瓊瑤子女）的愛，是只要爸爸活着，等待奇跡降臨！我是深知沒有奇跡，不忍把鑫濤陷進『生不如死』的絶境裡！」

呂小姐哽咽，書中道盡瓊瑤對生命的反思，「一邊係子女嘅唔放手，一邊係瓊瑤嘅覺悟……當你見到生命中有好多不能自主嘅毛病時，就會係到思考究竟生命係點樣一回事？」對於其自殺，呂小姐感到理解，「我相信瓊瑤係經過深思熟慮，理解過生命，先會做出咁樣嘅選擇。」

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