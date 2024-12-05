楊潤雄林世雄免職｜被指缺乏文體經驗　羅淑佩：冇人識哂所有工作

文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，由房屋署署長羅淑佩接任。文體旅局過去是眾矢之的，羅淑佩稱深感責任重大，強調「冇一個人會識哂所有工作」，又指多年政務主任工作下，每幾年便要換崗位、接手全新範疇工作，故要以最快速度去熟習、上手及發揮功用，今次接任局長亦一樣，「16個月前我都話，冇做過房屋都去履新。」她拒絕評論過往文體旅局表現，僅稱需時了解，認為局內同事已努力不懈做了大量工作。



羅淑佩稱深感責任重大，強調「冇一個人會識哂所有工作」。（廖雁雄攝）

曾任政務主任 有定期換崗位經驗 稱今次履新一樣

羅淑佩今日（5日）下午首次以文化體育及旅遊局局長身份見記者，指深感責任重大，因文體旅是重要政策範疇，在文化方面會按國家「十四五」規劃，將香港打造成中外文化藝術交流中心；體育方面會全力辦好啟德體育園開幕及第15屆全運會；旅遊方面會繼續做好深圳居面「一簽多行」配套安排，以及下周日（15日）會與公眾見面的國家贈港大熊貓。

羅過去曾任旅遊事務副專員，但在文化及體育方面經濟較少，問及如何在楊潤雄手中接過問題多多的文體旅局時，她稱「冇一個人會識哂所有工作」，指曾做很長時間的政務主任，每幾年便要換一次崗位，接手全新範疇，形容今次都一樣，「16個月前我都話無做過房屋，都去履新。」

羅淑佩稱深感責任重大，強調「冇一個人會識哂所有工作」。（廖雁雄攝）

拒評文體旅局表現 稱該局已做大量工作

她又拒絕評論文體旅局過去表現，只稱該局已做了大量工作，局內同事一直努力不懈，「我唔會有具體評價，正如特首講政府嘅存在係解決問題，我哋職責係努力解決問題。」

對於接下來工作，她稱會「見老朋友、交新朋友」，指局內與內地部門已有好溝通，並已緊密工作籌備全運會等項目，作為新局長會第一時間了解與各對口機構的工作。

提到啟德體育園，她稱園內有納最多5萬人的場館，故人流、出入時是否暢順、如何快速入場散場非常重要，因此現時舉行的測試十分關鍵，指園區內有不同性質測試，包括體育活動比賽、演唱會及戶外演出等，能從中吸收許多經驗迎接開幕。