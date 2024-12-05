陳美寶升運輸局長　前運輸署長從政軌跡一文看｜楊潤雄林世雄免職

雙雄換女將！國務院決定根據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄運輸及物流局局長、楊潤雄文化體育及旅遊局局長職務。任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長。

兩位新任局長之一的陳美寶，1989年7月加入政務職系後曾任職不同部門，出任運輸及物流局常任秘書長及運輸署署長期間，經歷中環及灣仔繞道和東區走廊連接路通車，也見證港鐵屯馬綫全面開通。



新任運輸及物流局局長陳美寶12月5日見傳媒，1989年7月加入政務職系後曾任職不同部門，出任運輸及物流局常任秘書長及運輸署署長期間，經歷中環及灣仔繞道和東區走廊連接路通車。（廖雁雄攝）

新任運輸及物流局局長陳美寶12月5日見傳媒，1989年7月加入政務職系後曾任職不同部門，出任運輸及物流局常任秘書長及運輸署署長期間，經歷中環及灣仔繞道和東區走廊連接路通車。（廖雁雄攝）

左起：運輸及物流局局長陳美寶、特首李家超、文化體育及旅遊局長羅淑佩。（廖雁雄攝）

陳美寶為資深政務官，1989年加入政務職系，曾於多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科及前房屋及規劃地政局等。2017年至2020年出任運輸署署長，之後出任運輸及房屋局常任秘書長。她於上星期四曾陪同林世雄，到機場出席三跑道系統啟用儀式。

在2019年1月，作為運輸署署長，陳美寶參加了中環及灣仔繞道和東區走廊連接路舉行通車儀式，當年有份參與繞道建設的時任行政長官林鄭月娥在通車儀式上「有感而發」，形容中環及灣仔繞道項目是一個經歷30年、「幾經波折，得來不易」的好例子。

陳美寶出任運輸及物流局常任秘書長期間，港鐵屯馬綫全面開通。這是繼廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋、中環及灣仔繞道、屯門至赤鱲角連接路以及香園圍公路之後，另一項落成啟用的重大運輸基建。

前年的5月，東鐵綫過海段正式開通，成為香港第4條過海鐵路。陳美寶出席了東鐵綫過海段通車儀式。

運輸署署長陳美寶。（張浩維攝）