楊潤雄林世雄免職｜楊捲美斯風波　二人陷啟德碼頭、倒數煙花事件

文化體育及旅遊局局長楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄遭免職，由房屋署署長羅淑佩及運輸局常秘陳美寶接任。



楊潤雄上任文體旅局局長兩年多表現備受爭議，包括美斯訪港等大型活動屢現「甩轆」，各體育總會捲入管治風波，力推的「夜繽紛」亦未見成效，特首李家超更在《施政報告》中點名楊潤雄要盡快交《文藝創意產業藍圖》，是問責官員中最受爭議的人物。至於林世雄爭議相對較少，任內成功推動三隧分流，但之前「易通行」推行一拖再拖，任內也曾發生颱風下機場交通混亂、機場電腦故障事件等。



兩名局長共通點是啟德郵輪碼頭問題及除夕倒數煙花出現的大混亂，其中郵輪碼頭淡靜，郵輪泊港時交通經常出現混亂；倒數煙花亦因安排不當，北返交通大混亂，至大批內地遊客晚上滯留在上水站一帶。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄。

斥資1600萬邀邁亞密球隊訪港 球王美斯未上場惹批評

楊潤雄兩年前由教育局局長一職平調到新成立的文體旅局擔任局長，本來應擔起大旗，主力推動復常後的旅遊經濟。不過，短短兩年多即發生許多爭議及意外事件，先是主打政策「夜繽紛」未見成效，之後舉辦的多項大型盛事屢見「甩轆」。

最為人所知，是政府資助1,600萬元邀請國際邁亞密球隊訪港，與港隊在香港大球場舉行表演賽，但隨隊來港的球王美斯及蘇亞雷斯等均未有上陣，引發全場球迷噓聲，主辦方最終撤回資助申請。

美斯香港缺陣惹公憤成國際新聞 。(資料圖片)

回應未爭取國際歌手來港 楊潤雄：世界級嘅我連佢電話未必搵到

另一件事，美國巨星Taylor Swift於亞洲開個唱，最終在新加坡政府力邀、該國部長親赴美國接洽下，棄香港選定新加坡作為巡遊個唱點。當時有多名議員批評楊潤雄辦事不力，未有積極爭取國際知名歌手來港，他更回應：「世界級嘅我連佢電話未必搵到。」

在政圈中，楊潤雄的表現被受質疑，他亦曾試過失言，曾口窒窒稱AV女優作「女郎」，其民望調查時常包尾。李家超在今年施政報告中，更點名他要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。楊潤當時回應稱不覺得被「好多次公開催促」，反問記者「還有甚麼情況下催促我？」，認為「大家要實事求是」。

運輸及物流局局長林世雄（黃浩謙攝）

林世雄任內推動三隧分流 民望較前位置

至於林世雄任內爭議不大，也成功推動三隧分流，被列入施政報告政績，其民望一般在較高位置。要數林世雄任內議題，要到香港貨櫃碼頭貨櫃吞吐量跌出前十位列第11位、颱風下因無交通工具，導致有大批旅客滯留機場，以及機場電腦故障事件等。

郵輪碼頭交通配套為人咎病。（資料圖片/歐嘉樂攝）

不過，兩名局長共通點在於啟德郵輪碼頭問題及除夕倒數煙花出現的大混亂，其中郵輪碼頭淡靜，郵輪泊港時常要交通混亂，交通配套為人咎病；倒數煙花亦因安排不當，北返交通大混亂，至大批內地遊客晚上滯留在上水站一帶，兩件事均極具爭議。