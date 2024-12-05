呂志和逝世｜今舉行公祭　林鄭月娥、何厚鏵等前港澳特首到場

嘉華國際集團及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和上月初辭世，享年95歲（1929-2024），今日（5日）在香港殯儀館舉辦公祭及大殮儀式，約中午出殯後，安葬於柴灣香港佛教墳場。



早上繼續有多名政商界人士到場，包括兩名前特首林鄭月娥和曾蔭權、兩名前澳門特首崔世安及何厚鏵、政務司司長陳國基等人。



前香港特首林鄭月娥到場。（蘇煒然攝）

前澳門特首何厚驊。（蘇煒然攝）

前澳門特首崔世安。（蘇煒然攝）

前香港特首曾蔭權及其夫人曾鮑笑薇。（蘇煒然攝）

早上約9時開始公祭，多名政商界人士陸續到場，包括香港和澳門多名前特首，前香港特首林鄭月娥、曾蔭權，及前澳門特首崔世安及何厚鏵。政務司司長陳國基、港協暨奧委會會長霍震霆、港澳辦前常務副主任陳佐洱、貿發局主席林建岳等。

另外行政會議成員李國章、行會前召集人陳智思、中大校長段崇智、港大校長張翔、港大前校長徐立之、自由黨前主席田北俊、前律政司司長梁愛詩、上水鄉委會主席侯志強及十八鄉鄉事委員會前主席梁福元等出席。

+ 8

有藝能界人士出席，包括藝人曾志偉、葉倩文及林子祥等。

呂志和上月7日安詳辭世，享年95歲。呂志和1960年代涉足地產發展，1980年代開始拓展酒店業務，1990年代初將業務拓展至中國內地；他在2002年更投得澳門娛樂牌照成為六個博彩營運商之一，建立集渡假、消閒、購物、商貿會議及娛樂於一身之旅遊事業。

據訃聞顯示，其治喪委員會委員囊括港、澳政界重量級人士，榮譽主任為香港、澳門的三位前特首，董建華、何厚鏵與梁振英。至於現任香港特首李家超、澳門特首賀一誠、中聯辦主任鄭雁雄及澳門中聯辦主任鄭新聰則出任主任。