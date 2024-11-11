嘉華國際及銀河娛樂主席呂志和上周四離世　享年95歲

撰文：倪清江
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嘉華國際集團及銀河娛樂今晚（11日）公布，集團主席呂志和於上周四（7日）安詳辭世，享年95歲。呂志和1960年代涉足地產發展，1980年代開始拓展酒店業務，1990年代初將業務拓展至中國內地；他在2002年更投得澳門娛樂牌照成為六個博彩營運商之一，建立集渡假、消閒、購物、商貿會議及娛樂於一身之旅遊事業。

呂志和創辦嘉華國際集團及銀河娛樂。（資料圖片)

呂志和為廣東江門人，1955年在港創立首家嘉華公司，嘉華集團於1989年8月香港聯合交易所上市。嘉華讚揚他為集團作出寶貴貢，「他的遠見、卓越的領導能力和指導成為本集團發展和持續成功的基石。」銀河娛樂也由呂志和創辦，公司於2005年成為首間於香港聯合交易所上市的博彩公司及於2013年被納入恒生指數成份股。他名下尚有仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司。

呂志和晚年推動培育新一代科學家，肩負傳承世界文明的責任。（資料圖片)

嘉華國際及銀河娛樂董事會對呂志和的辭世表示最深切的哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

嘉華表示，公司將繼續按照董事會制定的業務策略經營業務，他的辭世對集團營運不會造成任何影響，將適時委任新任董事會主席兼董事總經理，並會盡快就此作進一步公佈。銀河娛樂也表示，將適時委任新主席，並將就該委任刊發公佈。

呂志和在2015年9月24日創立「呂志和獎—世界文明獎」。（呂志和獎網頁圖片)

呂志和在2015年9月24日創立「呂志和獎—世界文明獎」，旨在跨越種族疆界，孕育可持續發展，從而建構一個更為美好和諧的世界。呂志和獎釐定三大目標：促使「可持續發展」、促進「人類福祉」及倡導「正能量」。凡成就傑出和貢獻超卓之各國人士或團體，能符合其中一項目標者，均在嘉許及表揚之列。

有別於一般國際獎項會有固定的領域，呂獎提名之人士或團體可以來自世界任何地方和專業，因此獎項所涉獵的範疇甚廣，獲獎者並不局限於學者和科學家。每位得獎者將獲授予現金獎2,000萬港元(約255萬美元)、證書一張及獎座一座，以鼓勵其再接再厲，努力不懈，以延續愛人利物，博施濟眾之使命為己任。

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