荃灣潮音淨院稱已佔一平台官地逾60年 入稟求以逆權侵佔取業權
撰文：陳曉欣
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荃灣寺廟潮音淨院一幅土地被指霸佔官地，被政府要求收回，惟寺廟一方指該處土地自港英政府時期已開始佔用相關土地。營運寺廟的公司昨（4日）入稟高等法院，指寺廟已佔用土地逾60年，認為可逆權侵佔，要求法庭宣告政府無權收回土地。
原告是東方寺潮音淨院有限公司，被告為律政司司長。
入稟狀指，原告是一間註冊公司，營運一所坐落荃灣老圍道三疊潭5號的寺廟潮音淨院。寺廟的西和西南方一片土地被指是政府土地，惟原告指寺廟已佔據相關地段逾60年，認為政府已喪失收回土地的權利，原告提出逆權侵佔，要求戈法庭下令原告取得該塊土地的業權。
原告指，早於1956年殖民地時期，原告獲北區理民府發出許可證後興建寺廟，並在寺廟的西和西南方築起護土牆，1961年在護土牆一帶興建平台，1963年竣工。該平台被牆及圍欄包圍，只有寺廟職員持有大閘的鎖匙，或經寺廟西方進入。
原竹吉公司董事被指霸佔土地
2023年6月至7月，荃灣葵青地政處派員到寺廟調查土地用途，惟地政職員只能待原告公司一名董事Cary開鎖方可進入平台。政府今年8月向原告發出傳票，指稱Cary非法霸佔未批租土地。
已佔用平台61年
原告指，相關寺廟自1961年起佔用平台，持續至今逾61年，未曾間斷，故現要求法庭宣告政府無權收回土地，同時宣告原告有相關土地的擁有權。
根據《時效條例》(第 347 章)有關收回土地訴訟的條文，政府須在60年內提出訴訟，否則對土地的所有權即告終絕。
案件編號：HCA2407/2024
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