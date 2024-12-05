丘應樺訪新疆談經貿合作 指香港10年内與一帶一路國家貿易額升6成

商務及經濟發展局局長丘應樺今（5日）與新疆及哈薩克官員會面，商討三方合作拓展「一帶一路」機遇。丘應樺指，過去十年，香港與內地以外「一帶一路」經濟體的貿易額上升6成，反映「一帶一路」為香港帶來更多機遇。他又指，香港是全球公認最自由經濟體，亦是國家的國際門戶，會繼續支持企業拓展國際市場，開發「一帶一路」商機。



丘應樺今與新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜及哈薩克斯坦副總理茹曼加林會面。丘應樺在會面中指，新疆及哈薩克斯坦是連接歐亞及陸上絲綢之路重要節點，香港則是進入內地市場的重要門戶，三地可加強交流合作，優勢互補，為「一帶一路」地區的繁榮發展作出貢獻。

他續指，過去十年，香港與內地以外「一帶一路」經濟體的貿易額上升近64%，反映「一帶一路」倡議為香港帶來更多機遇，成為香港經濟增長的新動力。

丘應樺表示，香港是全球公認最自由的經濟體，亦是國家的國際門戶，以及共建「一帶一路」功能的平台。政府會繼續支持企業和專業服務拓展國際市場，共同開發「一帶一路」沿線商機，以及協助「一帶一路」國家和地區提升專業能力建設。